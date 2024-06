Presumiblemente, El derecho habría hecho su última presentación en ligas menores, según reportes, Gerrit Cole podría hacer su debut de temporada con los Yankees el miércoles o jueves en casa contra el segundo lugar. Baltimore.

El derecho, de 33 años, ponchó a 10 bateadores en un juego de Triple-A el viernes por la noche, quizás el último obstáculo antes de que regrese de una lesión en el codo y se una a la rotación de Nueva York por primera vez esta temporada.

El actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana permitió solo dos hits y una carrera sucia en 4 1/3 entradas para los RailRiders de Scranton/Wilkes-Barre en Rochester, una filial de los Nacionales de Washington.

Previo a esto, Cole había tenido dos salidas de rehabilitación con el Doble-A Somerset, donde permitió una carrera en ocho entradas combinadas y ponchó a nueve bateadores.

Gerrit Cole speaks with local media after a rehab start with SWB in Rochester. 🎙️ pic.twitter.com/L7hi3dqZ6G

— SWB RailRiders (@swbrailriders) June 15, 2024