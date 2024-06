Your browser doesn’t support HTML5 audio

El manager Aaron Boone informó que el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, subirá al montículo del Yankee Stadium después de tres aperturas de rehabilitación entre Doble-A y Triple-A. Cole fue recomendado para rehabilitación no quirúrgica y ha ido avanzando lentamente en ese proceso durante los últimos meses. Pudo comenzar una tarea de rehabilitación a principios de este mes.

Los Yankees habían colocado al abridor del miércoles como “TBA” (por ser anunciado) hasta el domingo. El manager Aaron Boone dijo que el club estaba eligiendo entre Cole y Cody Poteet, señalando que el equipo no estaba obligado a tomar una decisión apresurada y, por lo tanto, verían como se va desarrollando la situación. Cole que era la opción más probable desde el principio para enfrentar a los Orioles, ya fue oficialmente anunciado para este jueves como abridor. Los Orioles ocupan el segundo lugar, apenas un juego y medio detrás de los Yankees en la División Este de la Liga Americana, en una serie divisional fundamental.

Aaron Boone told us Gerrit Cole is returning on Wednesday

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 18, 2024