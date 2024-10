Habla fanático del incidente con Mookie Betts en la Serie Mundial

Sin embargo, un fanático de los Yankees no se lo permitió. Betts atrapó la pelota, pero el fanático de los Yankees intentó abrir su guante para sacar la pelota y salvar el turno al bate de Torres mientras se ganaba un recuerdo.

Desafortunadamente para él, Betts se quedó con la pelota para asegurar el out y el aficionado fue expulsado del juego en la primera entrada. Después del incidente, el aficionado no tuvo mucho que decir , según Brendan Kuty de The Athletic.

“El aficionado —Austin Capobianco, de 38 años, de Connecticut— y otro aficionado que estaba sentado junto a él fueron expulsados ​​inmediatamente del Juego 4 en el Yankee Stadium durante la primera entrada el martes”, escribió Kuty. “Cuando The Athletic se comunicó con Capobianco por mensaje de texto, se negó a hacer comentarios. ‘Solo quiero ver el juego’, escribió poco antes de que el grand slam de Anthony Volpe hiciera que el estadio cobrara vida en la tercera entrada”.

El hermano de Capobianco, Darren, salió en defensa de su hermano, quien se ha hecho famoso en Nueva York en cuestión de horas.

“Simplemente veo la pelota como si… no quiero decir que esté disponible, si eso tiene sentido”, dijo Darren Capobianco, según Kuty. “Y luego Mookie nos insultó. No estuvo bien”.

Los Yankees fuerzan el quinto juego de la Serie Mundial contra los Dodgers

Con la espalda contra la pared, los Yankees de Nueva York salieron airosos de la Serie Mundial. El cuarto partido no tuvo el mejor comienzo para los Yankees, ya que Freddie Freeman conectó su cuarto jonrón en dos partidos para poner a los Dodgers arriba 2-0, pero Aaron Boone y compañía respondieron bien.

El campocorto Anthony Volpe hizo el swing más fuerte de la noche , un grand slam en la tercera entrada que le dio a los Yankees una ventaja que nunca cederían. Austin Wells y Gleyber Torres también conectaron jonrones para ampliar la ventaja hacia el final del juego, e incluso Aaron Judge, que estaba en mala racha, pegó un sencillo productor en la octava entrada para la última carrera de Nueva York de la noche.

Esta victoria no le aporta mucho a los Yankees, más allá de ayudarlos a evitar una vergonzosa barrida en esta Serie Mundial, pero aún están con vida mientras buscan lo que sería una de las mayores remontadas en la historia de los deportes profesionales. Tendrán un juego más en casa el miércoles por la noche en el Juego 5.

Para poder enviar la serie de regreso a Los Ángeles, los Yankees se apoyarán en su as. Gerrit Cole estará en el montículo por Nueva York y buscará una actuación similar a la que tuvo en el Juego 1, cuando lanzó seis entradas sólidas y permitió solo una carrera. Si puede lograr algo similar, podrían tener una Serie Mundial en sus manos después de todo.