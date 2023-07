Home Run Derby 2023: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas

10/07/2023 · 10:40 AM

El derbi de jonrones de 2023 verá a ocho hombres compitiendo por la oportunidad de convertirse en campeón del derbi de jonrones. Además, verá a un hombre intentar ganarlo por tercera vez en cuatro oportunidades.

Juan Soto fue el campeón la temporada pasada. Sin embargo, Pete Alonso lo había ganado las dos veces anteriores. Bryce Harper y Aaron Judge fueron los ganadores antes de eso, pero ninguno está lo suficientemente saludable para participar en este concurso.

Luis Robert será el principal sembrado en este grupo cuando se enfrente a Adley Rutschman. Mientras tanto, Alonso irá a continuación cuando se enfrente a Julio Rodríguez. Otro dominicano además de J-Rod conectará bombas. Mookie Betts luchará contra Vladimir Guerrero Jr. para comenzar su grupo. Finalmente, Adolis García se enfrentará a Randy Arozarena.

Aquí están las probabilidades de Home Run Derby MLB , cortesía de FanDuel.

Probabilidades de la MLB: Probabilidades del Derby de jonrones:

Pedro Alonso: +260

Vladimir Guerrero Jr.: +360

Luis Robert Jr.: +450

Julio Rodríguez: +650

Adolis García: +700

Randy Arozarena: +1000

Apuestas Mookie: +1200

Adley Rutschman: +1800

Por qué Pete Alonso ganaría el Home Run Derby

Alonso es una amenaza en cualquier torneo que involucre jonrones. Además, tiene 26 esta temporada mientras intenta ayudar a mantener a flote a los Mets de Nueva York. Intenta ganar el torneo por tercera vez en cuatro intentos. En última instancia, es el favorito debido a su experiencia y su poder en bruto.

Por qué Vladimir Guerrero Jr. ganaría el Home Run Derby

Guerrero tiene el récord de más jonrones en una sola ronda, que superó en 2019. Ahora, perseguirá ese escurridizo título del derby de jonrones. Guerrero está tratando de hacer lo que hizo su padre en 2007. De alguna manera, el poder no ha estado allí para Guerrero durante la temporada regular, ya que solo ha conectado 13 jonrones. Guerrero esperará encontrar la chispa y generar algo de impulso en esta oportunidad.

Por qué Luis Robert ganaría el Home Run Derby

Los Medias Blancas son horribles. Sin embargo, Robert ha sido excepcional. Robert tiene 26 jonrones y busca mostrar algo de ese poder en el derby de jonrones. Significativamente, sería un gran logro en lo que ya ha sido una gran carrera.

¿Por qué Julio Rodríguez ganaría el Home Run Derby?

Los Marineros han tenido problemas durante toda la temporada. Además, Rodríguez no ha jugado todo lo bien que podría haberlo hecho. Rodríguez tiene solo 13 jonrones y podría no conseguir los 28 que logró en menos acción la temporada pasada. De todos modos, sigue siendo una amenaza en el plato y tiene jugo para sacar la pelota del parque, especialmente en su estadio, donde se llevará a cabo el derbi. Rodríguez puede sentirse cómodo en este. Además ofreció tremendo espectáculo en su presentación anterior donde venció a Alonso y conectó más jonrones que nadie pese a no resultar ganador.

Por qué Adolis García ganaría el Home Run Derby

García continúa triturando la pelota de béisbol, ya que ha conectado 23 jonrones. Ahora, espera recortar algunos jonrones en un estadio con el que está familiarizado. García tiene las herramientas y las habilidades para enviar la pelota a lo profundo de los asientos del jardín izquierdo.

Por qué Randy Arozarena ganaría el Home Run Derby

Arozarena siempre ha sido un gran bateador. Sin embargo, no muchos hablan de él en este torneo. Arozarena ha conectado 16 jonrones esta temporada. Sorprendentemente, está a cuatro jonrones de empatar su récord más alto de la temporada de 20, lo que hizo tanto en 2021 como en 2022. Si alguien es capaz de robar este torneo con un bate caliente, es Arozarena. Sería el “caballo negro” de la competición.

Por qué Mookie Betts ganaría el Home Run Derby

Betts siempre ha sido un gran bateador. Del mismo modo, tremendo defensro. Betts tiene 26 jonrones en 2023 y buscará sumar más en este derby. Por lo tanto, espere que tenga una buena actuación.

¿Por qué Adley Rutschman ganaría el Home Run Derby?

Rutschman es una razón importante por la que los Orioles vuelven a ser buenos. Además, ha demostrado la habilidad de golpear la pelota de béisbol en cualquier parte del campo. Pero solo ha golpeado 11 bombas largas en 2023, lo que indica un patrón descendente. Sin embargo, todavía es capaz. Rutschman tiene las probabilidades más bajas de ganar este derby. Pero, no debes descartarlo.

Predicción y selección del ganador final del Home Run Derby

Robert ganará su ronda. Luego, Alonso tomará la suya. Guerrero saca la sorpresa y derrota a Betts. A continuación, García vence a Arozarena. Alonso vence a Guerrero mientras García derriba a Betts. Finalmente, Alonso recupera su título superando a García en una emocionante final.

Predicción y selección del ganador final del Home Run Derby: Pete Alonso: +260