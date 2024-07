Home Run Derby 2024: Minuto a minuto del festival de jonrones de la MLB

La estrella de los Guardianes, que intenta convertirse en el primer jugador en la historia de la franquicia en ganar el derbi, terminó la ronda regular con 15 y agregó seis en la ronda de bonificación.

Marcell Ozuna, quien tiene el trote de jonrones más lento en la MLB esta temporada, registró una cuenta de primera ronda de 16 jonrones. Su segundo, un batazo de 473 pies al jardín izquierdo, fue el jonrón más largo que alguien haya conectado hasta ahora. Pero no fue suficiente para que el jardinero de los Bravos avanzara a las semifinales.

La estrella de los Orioles, Gunnar Henderson, quien tiene la tercera mayor cantidad de jonrones en las mayores, conectó solo 11 y no logró avanzar. Henderson no conectó jonrones en sus primeros nueve lanzamientos ni en la ronda de bonificación.

El sembrado No. 1 Alec Bohm se enfrentará al sembrado No. 4 Teoscar Hernández, mientras que el sembrado No. 2 José Ramírez se enfrentará al sembrado No. 3 Bobby Witt Jr.

Bobby Witt Jr. de los Royals derrota a José Ramírez y avanza a la final del derbi