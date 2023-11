¿Irreparable? Jonathan Villar y Aguilas Cibaeñas quiebran su relación El conjunto del Cibao sacó de roster al jugador Jonathan Villar, tras sus malas acciones en el día de ayer luego de que el manager Tony Peña lo sacara del partido por dejar caer un fly de foul que picó cerca de él.

22/11/2023 · 07:27 AM

Las Águilas Cibaeñas se encuentran en un momento cargado de infortunios. El equipo que se encuentra actualmente en el sótano, no solo volvió a asumir otra derrota 9-4 la noche del lunes ante los Leones del Escogido, también vio partir con las acciones en curso a uno de sus jugadores emblématicos.

En un batazo de foul por la línea de tercera, Villar seguía el fly, al igual que el receptor Francisco Peña, pero se detuvo en el camino. Aparentemente tuvo la percepción de que no le llegaría lo cual fue interpretado por el dirigente Tony Peña, y muchos otros, como dejadez del jugador. De ser así, una actitud inaceptable. El jugador estaba cubriendo la tercera, pero estaba más cargado hacia el shortstop. La jugada ocurrió en la parte alta del tercer episodio, mientras bateaba el receptor escarlata Michael Papierski, ante el relevista Alfredo Simón. Para entonces partido se encontraba ocho carreras por una.

Tras estas acciones Tony Peña llevó a la banca al jugador.

Villar dijo haberse sentido irrespetado, y recalcó que el deber ser, era el de hablar con él y no sacarlo del juego “por un foul”, mismo en que vio acción aún estando lesionado para no “dejar el equipo solo” según sus palabras; y pidió se le respete.

Los acontesimientos que siguieron es que tras ser sentado se marchó del equipo. De hecho, publicó haber llegado a su casa mientras sus compañeros se encontraban disputando el encuentro con los leones.

“Hasta que no se me pida perdón no volveré a jugar. A los caballos como yo hay que respetarlos en esta liga”, declaraciones de Jonathan Villar en un streaming en vivo con el periodista Yancen Pujols.

Ahora, según los informes, el equipo de la Ciudad Corazón lo ha sacado de su roster.

¿Las cosas llegaron a un punto de no retorno? Es lastimoso que sea una posibilidad, dado a que a ninguno le cabe duda de la entrega, amor y devoción por el equipo aguilucho. No obstante, sus acciones las llevó quizás demasiado lejos y es una realidad que pudieron marcar que anoche fuese la última vez de Villar con la camiseta amarilla.

A propósito de camiseta, la leyenda del Valle de la Muerte, Miguel Tejada, le dejó un guiño a Villar, cuando publicó que nada debe estar por encima del equipo.

La periodista Raquel Infante informó en sus redes sociales que el Gerente General de las cuyayas, el señor Angel Ovalles, declaró sobre este caso que Villar estará fuera de roster hasta tanto se aclaren los acontecimientos en fase de investigación.