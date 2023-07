José Ramírez haciendo historia en Cleveland con cada turno al bate Ramírez tuvo una actuación estelar en el juego del miércoles, bateando de 4-3 con dos jonrones, tres carreras impulsadas, tres carreras anotadas y una base robada. para llevar a Guardianes a vencer a Reales 8-3

José Ramírez continúa ascendiendo en las listas de récords de jonrones de Cleveland y escribiendo su nombre junto a algunos de los mejores toleteros en la historia de la franquicia con cada turno al bate.

Ramírez conectó un jonrón de dos carreras en el primer inning y un jonrón solitario en el cuarto, para que los Guardianes de Cleveland derrotaran el miércoles 8-3 a los Reales de Kansas City.

Ramírez tiene 22 juegos de jonrones múltiples en su carrera, incluidos dos esta temporad después de conectar tres contra Boston el 8 de junio. Conectó un jonrón a los asientos del jardín derecho en el primero y despejó la pared en el centro en el cuarto para su 16° de la temporada. Ramírez se fue de 3-4 con un hit dentro del cuadro en el sexto y una base por bolas en el segundo seguido de una base robada, y anotó tres carreras. Finalmente fue retirado con un roletazo en el octavo. De esta forma empata al mítico Manny Ramírez, en el cuarto lugar en la lista en este apartado en lo que respecta a la historia de los Guardianes de Cleveland.

Según Sarah Langs de MLB.com, estos son los jugadores con más juegos de múltiples jonrones en la historia de Cleveland:

Albert Belle: 26

Jim Thorne: 26

Hal Trosky: 25

José Ramírez: 22

Manny Ramírez: 22

Thome es miembro del Salón de la Fama y Manny Ramírez es uno de los mejores bateadores puros de todos los tiempos, por lo que estar cerca de la cima de la lista significa cuán bueno es José Ramírez.

El primer jonrón, un jonrón de dos carreras en el primer cuadro contra el estelar de los Reales, Alec Marsh, rompió una racha de 65 apariciones en el plato sin profundizar, y le dio 28 cuadrangulares contra Kansas City en su carrera.

El segundo contra Jonathan Heasley en el cuarto, selló la victoria número 51 de los Guardain y empató a Manny Ramírez en el cuarto lugar en la lista de juegos de varios jonrones de todos los tiempos del club. José Ramírez ahora está tres detrás de Hal Trosky (25) por el segundo lugar, y cuatro detrás de Thome y Belle (26 cada uno) por el récord de la franquicia.

El dominicano no para de demostrar su calidad ofensiva con el pasar de los años, al tener que tomar la máxima responsabilidad dentro del roster activo y cobrando el contrato más grande de esta importante institución en la Major League Baseball.

“Es uno de los mejores bateadores del juego y lo ha sido durante mucho tiempo”, dijo el manager de los Reales, Matt Quatraro, ex asistente del entrenador de bateo de Cleveland.

“Él no se poncha, y pelea sin importar qué tan bueno sea tu material”, dijo Quatraro. “A él no le importa. Tiene confianza en lo que hace. Toma buenos turnos al bate. Si tiene un día difícil o un par de días difíciles, no lo deprime”.

Inmediatamente después del esfuerzo de dos jonrones del martes de Bo Naylor , marcó la primera vez que los compañeros de equipo de Cleveland conectan múltiples jonrones en juegos consecutivos desde que Ramírez y Franmil Reyes lo hicieron contra los Reales y los Tigres en abril de 2021.

Pero no es sólo la larga lista de jonrones la que está escalando Ramírez. Con tres hits el miércoles (ahora 1.268 hits en su carrera) rompió un empate con Bill Bradley (1.265) en el puesto 14 en la lista de hits de todos los tiempos del club. Ramírez ahora está a cinco hits de superar a Julio Franco (1,272) por el puesto 13.

Cleveland ha ganado tres series consecutivas por primera vez desde que terminó la temporada 2022 con cinco victorias consecutivas.

Volviendo a .500 después de ganar cada una de sus últimas dos series, los Guardianes de Cleveland se sientan a solo dos juegos de los Mellizos de Minnesota, líderes de la División Central de la Liga Americana.

Cleveland se ha mantenido a flote gracias a José Ramírez, quien está bateando .368 (14 de 38) con siete carreras impulsadas en sus últimos nueve juegos.

Fry, quien agregó un jonrón de dos carreras el miércoles, admite que Ramírez, cinco veces All-Star, conduce a los Guardianes.

“Todo lo que hace, lo esperamos”, dijo Fry. “En este punto, incluso si se va de 1-0, sabemos que probablemente conseguirá tres hits en sus próximos tres turnos al bate. Es bastante impresionante.”

La máxima figura de los Guardianes de Cleveland Mr. Lapara sigue dejando registros históricos en su trayectoria en las Grandes Ligas, al ser uno de los mejores bateadores de los últimos años y ser el líder de toda una organización dentro y fuera del terreno de juego.

En total cuenta con 97 juegos disputados, 434 turnos al bate, 61 carreras anotadas, 110 imparables, 25 dobles, cuatro triples, 16 cuadrangulares, 59 carreras remolcadas, 12 bases robadas, 44 boletos y .284 de promedio ofensivo.

Cleveland inicia una racha en la que se enfrentará siete veces a los Medias Blancas en los próximos 10 partidos; con una gira de siete juegos con el primer partido de una serie de cuatro juegos contra los Medias Blancas de Chicago el jueves.