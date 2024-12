Juan Soto tendrá un salario superior al de Shohei Ohtani

“Es el pez más grande del océano y a los Yankees les encantaría tener esa reunión con Soto”, dijo en una aparición en YES

Curry agregó que donde quiera que vaya Soto, cree que ganará dinero equivalente al que recibió Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles la temporada baja pasada.

“Este va a ser un megacontrato”, dijo. “Hablé con una fuente de la industria que dijo que cuando Soto finalmente firme, superará el acuerdo que firmó Ohtani. Ahora, no me refiero a 10 años y 700 millones de dólares. Me refiero al valor real, que es de 46 millones de dólares al año. Cuando comienzas a pensar en lo que eso significa en términos de años, si es un acuerdo de 12, 13 o 14 años, estás acercándote al territorio de los 600 millones de dólares”.

El acuerdo que Ohtani firmó con los Dodgers el año pasado le paga solo 2 millones de dólares por temporada durante 10 años y el resto del dinero se aplaza hasta sus días posteriores a su carrera como jugador. Eso significa que el valor anual promedio de su contrato está mucho más cerca de los 46 millones de dólares que mencionó Curry, en lugar de los 70 millones de dólares que habría recibido anualmente si los Dodgers solo le hubieran pagado su contrato durante 10 años.

La posición de los Yankees con respecto a Juan Soto

Incluso después de que Soto ayudó a los Yankees a conseguir su primera aparición en la Serie Mundial desde 2009, los Bombarderos del Bronx no son los claros favoritos para retenerlo. Los Mets de Nueva York, los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto parecen tener algún tipo de impulso o razón para creer que deberían ser los favoritos para ficharlo.

Pero Curry informa que los Yankees se sienten bien con respecto a su situación.

“Lo que podemos decir sobre lo que está sucediendo con los Yankees y Soto es que han tenido varias conversaciones productivas. Obviamente han intercambiado ofertas sobre dinero”, dijo Curry. “Los Yankees se han sentido muy cómodos con la presentación y el proceso que han tenido con Soto. Sienten que han hecho de esto una prioridad”.

Curry agregó que si bien nada está garantizado, los Yankees están en paz con la decisión final de Soto, sabiendo que le han dado la mejor oferta posible.

“Han dado lo mejor de sí y dicen que se sienten cómodos con cualquier decisión que él termine tomando porque sienten que le han enviado el mensaje de que lo quieren en Nueva York”, finalizó.