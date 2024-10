El Juego 1: Una Noche para Olvidar

Desde la primera entrada, quedó claro que Senga no estaba en su mejor forma. Luchando con su control, logró lanzar solo 10 de sus 30 lanzamientos como strikes. Esta falta de efectividad no solo le costó el juego, sino que también dejó a muchos fanáticos preguntándose si los Mets habían apostado demasiado al confiar en un lanzador que, en ese momento, parecía incapaz de manejar la presión de la postemporada. Su rendimiento, además, suscitó discusiones sobre si debería ser retirado del roster, una medida drástica que, afortunadamente para él, el equipo decidió no tomar.

La Decisión de Mantener a Senga

A pesar de su mala actuación, los Mets han declarado que consideran a Senga un jugador sano y que no lo quitarán de la lista por razones de lesión. Esta decisión es crucial en un momento en el que cada juego cuenta y el camino hacia la Serie Mundial es arduo. Aunque es comprensible la reticencia a deshacerse de un lanzador con su potencial, la pregunta persiste: ¿puede Senga recuperar su forma en el momento crítico?

Un lanzador en crisis

Con la posibilidad de que Senga vuelva a lanzar en la NLCS, es importante considerar qué rol desempeñará. Hasta ahora, su rendimiento ha sido errático, y en su inicio anterior contra los Philadelphia Phillies en la Serie Divisional, también dejó mucho que desear al completar solo 2.0 entradas. Este patrón sugiere que podría estar asumiendo el papel de un “opener”, un lanzador que inicia el juego pero que no está destinado a lanzar durante mucho tiempo. Si su desempeño no mejora, es probable que su tiempo de juego se reduzca, dejándolo en una situación difícil en una serie donde las decisiones de lanzamiento son vitales.

La presión de los playoffs

La presión en la postemporada es abrumadora. Cada lanzamiento, cada jugada, puede cambiar el rumbo de la serie. Senga, como lanzador, tiene que encontrar una manera de manejar esta presión si quiere ser considerado de nuevo para una apertura crucial en un posible Juego 5 o incluso más allá. ¿Podrán los Mets permitirse arriesgarse al darle la pelota en un juego tan determinante?

La situación de Kodai Senga es un reflejo de los desafíos que enfrentan los equipos en la postemporada. La confianza es un aspecto delicado en el béisbol, y después de una actuación tan deficiente, es comprensible que surjan dudas. Sin embargo, la decisión de los Mets de mantener en su roster también habla de una fe a largo plazo en su capacidad y potencial. La confianza en un jugador puede ser un factor decisivo en su rendimiento; a veces, un poco de paciencia y una oportunidad de redención pueden marcar la diferencia.

En conclusión, la historia de Senga y su futuro en la NLCS dependerán no solo de su habilidad para recuperarse, sino también de la disposición de los Mets para confiar en él. El béisbol, como la vida, está lleno de segundas oportunidades. La pregunta es: ¿estará Senga a la altura del desafío cuando le llegue la próxima oportunidad?