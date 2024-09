La incertidumbre alrededor de Jasson Domínguez: ¿Qué pasaría si los Yankees no lo suben en septiembre? Los seguidores de los Yankees y los analistas de las Grandes Ligas están sorprendidos por la decisión de no llamar al joven prospecto dominicano Jasson Domínguez en el momento clave de la temporada. Sin embargo, el manager Aaron Boone no descarta que esto pueda cambiar en las próximas semanas. ¿Por qué no subir a Jasson Domínguez en septiembre?

El día esperado para la expansión de los rosters en la MLB finalmente llegó, permitiendo que los equipos amplíen sus plantillas a 28 jugadores. Sin embargo, la decisión de los Yankees de Nueva York de no llamar a su prospecto número uno, Jasson Domínguez, ha generado un gran revuelo. Para muchos, la ausencia de Domínguez en este momento crucial de la temporada es incomprensible, especialmente después de su prometedor debut en 2023, que dejó a los fanáticos y analistas entusiasmados con su futuro. Un debut inolvidable y una espera prolongada El año pasado, Domínguez, conocido como "El Marciano", fue llamado en septiembre y no decepcionó. En solo ocho juegos, conectó cuatro jonrones y remolcó siete carreras, demostrando su capacidad para impactar en el equipo desde el primer momento. Sin embargo, una lesión en el codo truncó su temporada y lo llevó al quirófano, deteniendo su meteórico ascenso. En 2024, el joven de 21 años ha pasado gran parte del año rehabilitándose y enfrentando nuevos desafíos, como una dolencia en el oblicuo que lo mantuvo fuera de juego durante otro período significativo. No obstante, tras su recuperación, Domínguez ha mostrado signos alentadores en la filial Triple A, con un promedio de bateo de .298, un porcentaje de embasado de .354 y un slugging de .457, acompañados de cinco jonrones y 14 bases robadas. Estas cifras han llevado a muchos a preguntarse por qué los Yankees no le han dado la oportunidad de regresar a las mayores en septiembre, especialmente cuando el equipo necesita un impulso en la recta final de la temporada. Las razones detrás de la decisión: palabras de Aaron Boone El manager de los Yankees, Aaron Boone, abordó la situación, explicando que la decisión de no subir a Domínguez en este momento es compleja. "Sin duda, es un tema de conversación", dijo Boone. "Cuando llegue aquí, querrás que juegue todos los días. En las últimas semanas, ha empezado a jugar bien tras recuperarse de la lesión en el oblicuo. Es una decisión difícil en este momento. No significa que no vaya a cambiar en un par de días, una semana, dos semanas, lo que sea. Pero es importante que siga jugando ahora mismo". Boone subraya que, aunque Domínguez ha mostrado progreso, la situación actual de los Yankees no es la misma que la del año pasado. Con una alineación establecida y poco margen para experimentos, el equipo no puede garantizar que el joven prospecto tenga suficientes oportunidades para jugar y desarrollarse en las Grandes Ligas en este momento. La competencia en los jardines y el plan a largo plazo Uno de los factores que complica el ascenso de Domínguez es la competencia en los jardines de los Yankees. Alex Verdugo ha mejorado su rendimiento con el bate y ha asegurado su lugar en el jardín izquierdo. Además, con estrellas como Aaron Judge y Juan Soto en el outfield, y un jugador defensivo destacado como Trent Grisham en la banca, las oportunidades para Domínguez serían limitadas si fuera llamado al equipo mayor. A pesar de todo, Boone no ha descartado completamente la posibilidad de que Domínguez suba en lo que queda de la temporada. Sin embargo, el enfoque de los Yankees parece estar en el futuro, apuntando a que Domínguez sea una pieza clave en 2025. Actualmente, el objetivo es que continúe jugando regularmente en Triple A, acumulando experiencia y manteniéndose sano para estar listo cuando llegue su momento. ¿Qué significa esto para los Yankees y Domínguez? La decisión de los Yankees de no subir a Jasson Domínguez en septiembre puede parecer conservadora, pero refleja un enfoque estratégico a largo plazo. El equipo está priorizando el desarrollo y la salud del joven prospecto sobre la posibilidad de un impacto inmediato en el equipo mayor. Esto podría ser clave para su éxito a largo plazo, asegurando que esté completamente preparado para asumir un rol protagónico en 2025. Mientras tanto, los fanáticos de los Yankees tendrán que esperar un poco más para ver a "El Marciano" deslumbrar en el Bronx. Sin embargo, con su talento y potencial, no cabe duda de que cuando finalmente lo haga, podría convertirse en una de las figuras más emocionantes del béisbol.