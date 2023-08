La ocasión en que la fama de su padre, Bobby Bonds, salvó al displicente Barry Esta es la anécdota de cuando Barry Bonds se salió con la suya agrediendo a su compañero de escuela, gracias a la fama de su padre Bobby Bonds.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Barry Bonds Jr. siempre se ha inspirado en su padre, Bobby Bonds. El dúo de padre e hijo tiene la mayor cantidad de jonrones en la historia de la MLB. Sus estadísticas acumuladas incluyen más de 1,000 jonrones, 4,821 hits y 975 bases robadas.

La influencia de Bobby Bonds salvó a Barry

Una vez, Barry fue acusado de agresión en la escuela, pero la fama de su padre en la MLB lo salvó. Esto está documentado en “Ámame, ódiame: Barry Bonds y la creación de un antihéroe”:

“Si Barry no fuera un atleta estrella y me hubiera golpeado así, lo habrían expulsado de la escuela”, mencionó Parry en “ Love Me, Hate Me: Barry Bonds and the Making of an Antihero”. “No hay duda. En cambio, la administración no hizo nada para disciplinarlo”.

Barry Bonds y las dudas de seguir los pasos de su padre

Barry Bonds, también conocido como “El rey de los jonrones”, anteriormente tuvo dudas sobre seguir los pasos de su padre. En el documental de ESPN de 2006 “Bonds on Bonds”, reveló los detalles.

Barry expresó sus sentimientos hacia el juego y su padre:

“Tuve un problema. Tuve un padre famoso. No quería jugar béisbol porque no quería hacer lo mismo que hacía mi padre. Y eso tuvo mucho que ver con los dos porque tuve una actitud displicente todo el tiempo”.

Barry apoyó a su padre cuando lo llevaron a un hospital para recibir tratamiento contra el cáncer. Este vínculo padre-hijo es bien conocido y continúa motivando a otros.

Acusaciones de violencia doméstica contra Barry Bonds

En la década de 1990, Bonds y su ex esposa Sun pasaron por un divorcio contencioso. Ella testificó que el jardinero izquierdo la golpeó en múltiples ocasiones a lo largo de su relación de seis años durante su proceso de divorcio en 1995. Fue acusado de haberla pateado, golpeado y empujado varias veces, sobre todo cuando estaba embarazada de ocho meses de su primer hijo.