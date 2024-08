La Serie de Titanes en la cuerda floja: Licey y Águilas Cibaeñas en el limbo El presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo, admite que las negociaciones para la realización de la Serie de Titanes en Nueva York están en un estancamiento total. Mientras los meses pasan sin avances significativos, la incertidumbre crece sobre el futuro del evento que enfrenta a los eternos rivales, Licey y Águilas Cibaeñas, en el Yankee Stadium y Citi Field.

A medida que las semanas y los meses continúan avanzando, la esperada Serie de Titanes, que enfrentaría a los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas en Nueva York, parece estar en un limbo. La Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) y la empresa organizadora, Latin Events, aún no han logrado anunciar un acuerdo definitivo para la celebración de este evento en noviembre, sumiendo a los fanáticos y a los equipos en la incertidumbre.

Ricardo Ravelo, presidente de los Tigres del Licey, expresó su frustración y resignación ante la falta de avances en las negociaciones. “Estamos todos en un limbo, yo por mi parte me olvidé de eso ya”, afirmó Ravelo en una reciente entrevista con Listín Diario. Según el presidente del conjunto azul, las condiciones para la realización de la Serie de Titanes aún no se han concretado, y mientras tanto, su enfoque principal se ha trasladado a la organización del draft y la preparación para el próximo campeonato dominicano.

Una Propuesta Millonaria en Pausa

La última reunión entre las partes involucradas se llevó a cabo en julio, donde se presentó una nueva propuesta financiera que elevaba los beneficios de ambos equipos a 2.3 millones de dólares, una cifra considerablemente mayor a los 860 mil dólares que habrían recibido en la primera edición del evento el año pasado. La oferta fue presentada por LIDOM a Latin Events, una empresa encabezada por Félix Cabrera y el exjugador de Grandes Ligas David Ortiz, con el apoyo de un abogado de Nueva York, Stanley Schlein.

Sin embargo, a pesar de que se acordó que Latin Events igualaría la oferta en un plazo de tres semanas y se procedería a redactar un contrato, hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo formal. Ravelo comentó que la falta de respuesta podría deberse a múltiples factores, como la dificultad para asegurar un estadio o la ausencia de avances en la redacción del contrato. “Quizá no han respondido todavía porque no han podido conseguir el estadio o porque su abogado no ha avanzado con el tema del contrato. O es que no han conseguido el dinero”, añadió.

Problemas Logísticos y de Infraestructura

Uno de los mayores obstáculos para la realización de la Serie de Titanes este año radica en la disponibilidad de estadios en Nueva York. Listín Diario ha revelado que los ejecutivos del Yankee Stadium solo estarían dispuestos a alquilar el recinto para los primeros dos días del evento, el 8 y 9 de noviembre. El tercer día está comprometido con un partido de postemporada de la Major League Soccer (MLS), lo que deja al tercer juego de la serie en el aire.

Ante esta situación, los organizadores han explorado otras alternativas, incluyendo la posibilidad de trasladar el tercer juego al Citi Field o reducir la serie a solo dos encuentros, lo cual implicaría un reajuste económico significativo. La idea de celebrar el tercer partido en el Yankee Stadium a las 10 de la mañana fue desechada por su inviabilidad.

El Futuro de la Serie de Titanes

Con cada día que pasa sin una resolución, la incertidumbre en torno a la Serie de Titanes crece. El presidente de LIDOM, Vitelio Mejía, y los demás equipos de la liga están trabajando en conjunto para encontrar una solución, pero la falta de avances concretos deja en duda la celebración del evento.

Para los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, dos de los equipos más emblemáticos del béisbol dominicano, la Serie de Titanes representa no solo una oportunidad de competir en un escenario internacional, sino también de fortalecer su legado y expandir su marca en el extranjero. Sin embargo, sin un acuerdo claro y definitivo, el futuro de esta serie pende de un hilo, y podría terminar siendo una oportunidad perdida.

Por ahora, Ravelo y su equipo se concentran en los preparativos para el próximo campeonato de la Liga Dominicana de Béisbol, mientras que los fanáticos de ambos bandos esperan con ansiedad cualquier actualización que arroje luz sobre el destino de la Serie de Titanes. Si bien la posibilidad de un acuerdo aún existe, la falta de comunicación y los problemas logísticos siguen siendo obstáculos significativos que podrían dejar este evento en el limbo.