LIDOM: Top 10 de los mejores jugadores desde 2017-18 hasta 2022-23 Los parámetros son 115 o más partidos para los bateadores y 40 o más partidos para los lanzadores, creemos que las estadísticas son claras y señalan los principales jugadores en este tramo.

Es arriesgado realizar un top de jugadores en una liga donde no tenemos los mismos peloteros temporada tras temporada, sin embargo, no hay que ser un científico para apelar a los números aportados.

Con grandes niveles de mejora, diversos portales acumulan y resguardan los números de jugadores y basados en ello, hacemos un top de los mejores jugadores en LIDOM, en las últimas cuatro temporadas.

Un desafío al análisis y la mesura, donde situamos los jugadores en un orden que puede provocar sin duda al fanático, exactamente por este tema ¨fanatismo¨.

Tomaremos como parámetro, jugadores con 115 o más partidos disputados en el tramo seleccionado (2018-2023) en el caso de la bateadores , conscientes de que tuvimos una temporada recortada y 40 o más partidos, en el caso de los lanzadores, 8 o más participaciones por año, como media para la elección.

Basado en lo vivido y lo mostrado en este tramo, el Top de los mejores jugadores (lanzadores y bateadores en LIDOM), desde el 2018-19 hasta la fecha.

1. César Valdez , Tigres del Licey

No creo, que exista oposición para el lanzador más dominante en este tramo y el jugador que más ha marcado la liga en este espacio de tiempo.

El récord de Valdez, desde el 2018 es de 18-2, con 40 partidos, 23 de ellas aperturas y un dominio absoluto de la LIDOM. César Valdez, núemro uno en el ranking de LIDOM de récord.

En 168.2 entradas en ese tramo, ha permitido 134 hits, sólo 27 carreras limpias, tres cuadrangulares 28 boletos, con 153 ponches.

Sus números porcentuales arrojan un promedio de carreras limpias de 1.44, con un whip de 0.84, todos son los mejores totales para un lanzador en victorias, ponches, efectividad y whip.

Además, Valdez acumula tres premios de lanzador del año, un premio de jugador más valioso, en el tramo establecido.

2. Junior Lake, Leones del Escogido

Estrenando nueva casa, Junior Lake es el jugador de ofensiva más sobresaliente en los últimos cinco años en la liga, con todo y su baja la temporada pasada.

¿Cuáles son los números acumulados? En 225 partidos, 791 turnos, acumula 120 carreras anotadas, 196 indiscutibles, 24 dobles, 15 jonrones, un triple, 40 extrabases, 78 remolcadas, con un agregado de 50 bases robadas, que incluye dos temporadas de cifras dobles.

Lake, con grandes números en el tramo 2017-18 hasta la fecha.

Su promedio es de .248, con un OBP de .352, ayuda mucho, en una liga donde el promedio colectivo en las pasadas temporadas ha sido pírrico, con sólo tres bateadores bateando .300 en las pasadas dos campañas.

Agregue los cinco Guantes de Oro del 2017-18 hasta la fecha, cuatro de forma seguida para darle valor a su defensa y ni hablar, de sus constantes participaciones en postemporada.

En 2018, Lake fue líder en juegos jugados, apariciones, turnos al bate, robos, remolcadas, jonrones, boletos recibidos.

Con tres robos, Junior Lake se convertiría en el primer jugador en la historia de LIDOM, con 30 o más jonrones y 100 o estafas.

3. Yamaico Navarro, Toros del Este

Uno de los bateadores más finos en la actualidad, viene de una temporada por debajo, sin embargo, en el tramo 2018 hasta la fecha, ha sido un gran bateador en la LIDOM.

Sus números justifican su inclusión y no dejan dudas a los amantes del béisbol invernal, donde ha visto acción en 211 partidos, 897 AP, 741 AB, 92 anotadas, 197 hits, 26 dobles, dos triples, doce cuadrangulares, 95 remolcadas, 127 boletos recibidos y diez robos.

Un excelente bateador de LIDOM.

Su promedio de .266, OBP de .361, son una probadita de su gran actuación, en la liga y ha sido exitoso en la postemporada.

Fue líder de bateo con promedio de .361, en 2020-21 y guante de oro en la temporada 2019-20, agregando valor a su juego con la defensa.

4. Moisés Sierra, Gigantes del Cibao

Moisés Sierra, es una máquina de bateo que mantiene su constancia y vigencia con el equipo de Gigantes del Cibao, con gran ofensiva, defensa y liderazgo dentro del equipo.

En el tramo de elección, ¨El Lembo¨ tiene un título de bateo, guante de oro, liderato de OBP, liderato de OPS, para adornar su ya preciosa carrera. Moisés Sierra, con dos títulos de bateo en este tramo.

Sus números acumulados en este tramo, 186 partidos jugados, 769 apariciones al plato, 633 veces al bate, 75 anotadas, 189 indiscutibles, 37 dobles, tres triples, nueve cuadrangulares, 49 extrabases, 80 remolques, 84 boletos recibidos, con nueve bases robadas.

Un promedio de .299 con un OBP de .356 sigue siendo evidencia de su calidad en el tramo, a pesar de que, las lesiones han maltratado al Lembo en las últimas temporadas.

Moisés Sierra, es el único jugador con dos títulos de bateo en este tramo, lo que habla de su gran ofensiva en el período evaluado.

5. José Siri, Gigantes del Cibao

Lo que ha hecho ¨El Rayo¨ desde el 2017-18 en la LIDOM, es fuera de serie y sus números lo ponen en un lugar predilecto.

En 164 partidos jugados, 634 apariciones, 457 turnos al bate, ha anotado 105 carreras, ha conectado 152 indiscutibles repartidos en 32 dobles, cinco triples, 18 cuadrangulares, para sumar 55 extrabases, el que más en este tramo.

José Sirí, el pelotero más completo en LIDOM, en el tramo 2017-18 hasta la fecha.

49 robos en el espacio, 49 boletos recibidos y su línea ofensiva es de .265/.328/.433/.761, más que justo ser colocado en este predilecto puesto.

En las temporadas 2020-21 y 2022-23, José Sirí se quedó con el guante de oro, para ser sin duda, la tapa que hacía falta para ponerle al pomo.

6. Yunesky Maya, Águilas Cibaeñas

¨El Guerrero de Pinar del Rio¨, se ha hecho espacio en el grupo en base a su gran veteranía y talento, que le permite brillar en la liga.

No es el mismo lanzador que logró dos premios de lanzador del año en 2010-11 y 2015-16, sin embargo, pasa el tiempo y a sus 43 años, todavía sigue lanzando pelota de calidad. Yunesky Maya desde 2017-18 hasta la fecha con Águilas Cibaeñas.

12-13, en este tramo, pero su efectividad es de 2.76, su Whip de 1.09. En 56 partidos, 55 de ellos como abridor, 263.2 entradas lanzadas la segunda mayor cantidad en este tramo, sólo superado por Raúl Valdés para cualquier lanzador en la liga, 228 hits permitidos, 81 carreras limpias, 13 cuadrangulares permitidos, 60 boletos y 196 ponches.

La temporada pasada, lideró la liga en efectividad con promedio de 1.34, en 2021-22, su efectividad fue de 2.01, acumulando 1.75 en las pasadas dos campañas.

7. Raúl Valdés, Toros del Este

Raúl Valdés, se acerca a los 46 años y todavía es un lanzador de respeto en LIDOM, donde llegó en 2003-04, con Gigantes del Cibao.

Sus números, desde el 2017-18 hasta la fecha, 16-22, 54 partidos, todos como abridor, sumando un total de 308 entradas, único lanzador que sobrepasa los 300 episodios en este tramo. Lidera la liga en juegos completos (3), colíder en blanqueadas (1). La consistencia y calidad de Raúl Valdés.

Ha permitido 268 hits en este tramo, 102 carreras permitidas, 111 boletos otorgados, 19 jonrones permitidos, su efectividad es de 2.98 en el tramo evaluado y su whip de 1.24.

Valdés suma 216 ponches desde 2017-18, hasta el inicio de esta temporada, por lo que, su trabajo no tiene igual, en cuanto a consistencia, válido para este importante puesto.

8. Hanser Alberto, Gigantes del Cibao

En 115 partidos, Hanser Alberto nos ha dado una muestra de buena ofensiva, defensa y demás con Gigantes del Cibao.

En 493 apariciones y 460 turnos oficiales, ha acumulado 57 carreras anotadas, 141 hits, incluyendo campañas de 50 o más hits en las estaciones 201819 y 2021-22. 27 dobles, dos cuadrangulares, 34 remolques, 22 boletos, cinco robos.

Hanser, bateó .333 de promedio y .355 de OBP en 2017-18, .322 y .366 en 2018-19, .321 y .360, en 2021-22, una muestra de su constancia en la ofensiva. El Potro Mayo, Hanser Alberto, ha puesto números excelentes en LIDOM.

Con el mejor promedio entre los bateadores calificados para el Ranking, con promedio de .307 y un OBP de .354, no hay dudas de que ¨El Potro Mayor¨, merece un puesto en el top 10.

Hanser, no jugó en 2019-20 y también se ausentó en 2020-21, lo que no hace más abultados su números, pero no le quita que sean excelentes.

9. Juan Francisco, Toros del Este

El Caballo Mayor, o no se como le llamen ahora, sin embargo, sería tonto no incluir al máximo jonronero en el tramo y en la historia de la Liga.

Imposible no darse cuenta que sus cualidades van en descenso, pero sus números son aceptables en este tramo y justifica su inclusión.

Juan Francisco, el sinónimo de poder en LIDOM.

182 partidos en el tramo de estudio, 715 apariciones en el plato, 613 turnos al bate, 59 carreras anotadas, 128 hits, 22 dobles, 28 cuadrangulares, 112 remolques, 83 boletos recibidos, con una suma líder en ponches un total de 219.

Su promedio es pírrico (.209), su OBP por debajo de .300 (.295), un slugging de .382 y suma un OPS de .677, en el tramo desde 2017-18.

10. Jordany Valdespín, Leones del Escogido

Quizás este nombre asombre, sin embargo, si está en el puesto diez y no en otro anterior, se debe a la afección recibida en sus números debido a sus lesiones constantes en las pasadas temporadas.

El campeón de bateo en 2018-19 y jugador más valioso, ganó un Guante de Oro en 2019-20 y peleó hasta el final, el título de bateo con un excelente .340, promedio que repitió en temporadas seguidas (-.349 y .340).

143 partidos, solamente 34 en las pasadas tres temporadas, debido a los problemas en su hombro, pero antes de este tramo, ningún bateador fue más efectivo que ¨Papy Valdy¨. Valdespín, ha sufrido por las lesiones pero dejó un legado en este tramo.

549 apariciones al plato, con menos de 50 en cada una de las últimas tres estaciones, 470 turnos al bate, 72 anotadas, 133 indiscutibles, 19 dobles, un triple, siete jonrones, 53 remolques, 57 boletos recibidos,22 robos.

Su línea ofensiva, .283/.346/.372/.718, es más que excelente en LIDOM, con lideraros de robos, promedio, OBP, OPS, hits, bases alcanzadas en 2018-19 y en 2019-20, lideró la liga en slugging.

La postemporada, ha sido una estación de mucho fruto para Jordany Valdespín.

Otras ponderaciones

Tomando en cuenta lo planteado al principio y muchos jugadores que no acumulan los turnos para ser ponderados, le damos una mención especial a: Kelvin Gutiérrez, Zoilo Almonte, Juan Lagares, Emilio Bonifacio, Gustavo Núñez, entre otros, serían parte de un grupo más extenso, sin embargo, la cantidad de turnos nos hace difícil seguir posicionando este grupo, aunque de la lista, Bonifacio los acumula, sin embargo, queda por debajo de los ranqueados en este grupo.