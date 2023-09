Rays derrotan a los Medias Rojas con jonrón de Brandon Lowe Brandon Lowe conectó un jonrón de tres carreras para dejar a los Rays de Tampa Bay igualando su serie en casa con Boston en 11 entradas, superando a los Medias Rojas 8-6 el martes por la noche en St. Petersburg, Florida.

06/09/2023 · 06:05 AM

Con Christian Bethancourt colocado en la segunda base y Yandy Díaz recibiendo una base por bolas al abrir el juego, Lowe conectó un lanzamiento en cuenta de 2-2 de Kenley Jansen (3-6) alrededor del poste de foul del jardín derecho para su 18vo jonrón. Jansen desperdició su cuarto salvamento en 33 oportunidades.

Erasmo Ramírez (3-3) permitió una carrera sucia en la parte superior del cuadro para llevarse la victoria.

René Pinto conectó un jonrón de dos carreras y Jonathan Aranda triplicó una carrera y anotó dos veces para los Rays. Lowe e Isaac Paredes impulsaron carreras consecutivas luego de ser golpeados por lanzamientos.

Tampa Bay (84-55) mejoró a 6-4 en entradas extra y tiene marca de 8-2 contra los Medias Rojas.

El club registró su octava victoria.

Enmanuel Valdez se fue de 3-2 y conectó un jonrón de dos carreras, Ceddanne Rafaela conectó tres hits y Justin Turner y Rafael Devers consiguieron dos hits cada uno para Boston (72-67).

Los Medias Rojas tienen marca de 3-2 en su gira de seis juegos y cayeron a 4-5 en entradas extra.

En el décimo enfrentamiento entre enemigos del Este de la Liga Americana, la defensa de los jardineros centrales tuvo un gran impacto desde el principio.

Después de que Triston Casas abrió la segunda entrada con una base por bolas, José Siri corrió hacia un drive de Masataka Yoshida, atrapándolo en una atrapada que saltaba cerca de la pared.

En la mitad de los Rays, Vidal Bruján recibió una base por bolas con dos outs y Wilyer Abreu de Boston anuló un tiro imponente de Aranda en el centro que le permitió a Bruján anotar y a Aranda anotar su triple.

Pinto siguió con un jonrón entre el jardín izquierdo y el central (un batazo de 419 pies para su tercer jonrón de la temporada) para tomar una ventaja de 3-0.

Pero los Medias Rojas recuperaron dos en la tercera con el quinto jonrón de Valdez, una explosión al jardín derecho con un cortador del abridor Zach Eflin, quien trabajó más de cinco entradas y permitió tres carreras.

Los Rays llenaron las bases para perseguir al abridor Kutter Crawford con dos outs en el cuarto, y el relevista Joe Jacques golpeó a Lowe y Paredes con lanzamientos para darle a Tampa Bay una ventaja de 5-2.

En el sexto, Boston recuperó uno con un sencillo productor de Turner contra Eflin. Pero con las bases llenas y sin outs, Colin Poche abanicó a Adam Duvall y Yoshida mirando, luego Kevin Kelly consiguió que el bateador emergente Refsnyder le enviara un elevado a Siri.

Turner y Casas conectaron sencillos productores en el séptimo para empatar el marcador.