Lo que dejó el fin de semana y lo que se viene este lunes 13 de abril en la MLB El fin de semana de la MLB dejó resultados contundentes, actuaciones estelares y algunas sorpresas que empiezan a definir el panorama de la temporada 2026. Mientras los Atlanta Braves se consolidan como el equipo más sólido del béisbol, los New York Yankees atraviesan su peor momento y varias estrellas siguen ausentes por lesión.

Lo más destacado del domingo 12 de abriyankl

Braves 13 – Guardians 1: Atlanta no tiene piedad

La noche del domingo fue una exhibición ofensiva de los Braves, que conectaron 19 hits para aplastar a los Cleveland Guardians 13-1 en el Truist Park. Dominic Smith despachó un jonrón de dos carreras, Jorge Mateo se fue de 4-4 y Ozzie Albies aportó tres hits con dos anotadas. Ronald Acuña Jr. sumó dos imparables y una remolcada, mostrando señales de que su bate está despertando tras un inicio frío.

En la lomita, Chris Sale (3-1) lanzó seis entradas sólidas, permitiendo solo una carrera pese a ceder ocho hits, y ponchó a seis. Con esta victoria, Atlanta se llevó la serie 2-1 y se mantiene como el único equipo que no ha perdido una serie en toda la temporada (4-0-1), liderando la División Este de la Liga Nacional con récord de 10-6, según reportó Reuters.

Yankees barridos por Tampa Bay: cinco derrotas al hilo

El panorama no puede ser más oscuro para los Yankees. Tampa Bay completó la barrida de tres juegos con un triunfo 5-4 el domingo, enviando a Nueva York a una racha de cinco derrotas consecutivas. Aaron Judge conectó su primer jonrón desde el 3 de abril —un disparo de dos carreras en la novena entrada— pero no alcanzó para evitar la derrota. El capitán de los Yankees había estado en un preocupante silencio con el bate, y aunque el cuadrangular fue un respiro, la ofensiva del equipo sigue sin encontrar su ritmo, según informó NorthJersey.com.

Ohtani: otro jonrón de apertura, pero los Dodgers caen

Shohei Ohtani sigue en modo histórico. El japonés conectó su segundo jonrón consecutivo como primer bateador del partido, esta vez ante nada menos que Jacob deGrom, extendiendo su racha de embasarse a 46 juegos consecutivos —la quinta más larga en la historia de los Dodgers—. Sin embargo, los Texas Rangers reaccionaron y se llevaron el juego 5-2, evitando la barrida. Evan Carter empató con un cuadrangular ante Roki Sasaki (0-2), quien sigue luchando con una ERA de 6.23, según reportó ABC News/AP.

Más resultados destacados del domingo

Red Sox 9 – Cardinals 3 : Willson Contreras y Trevor Story lideraron la ofensiva con cuatro hits cada uno. Boston se llevó la serie en St. Louis, según Inside The Diamonds.

: y lideraron la ofensiva con cuatro hits cada uno. Boston se llevó la serie en St. Louis, según Inside The Diamonds. Diamondbacks 4 – Phillies 3 : José Fernández y Adrian Del Castillo pegaron sencillos remolcadores en la octava entrada para la remontada. Philadelphia cayó a 7-8 y acumula cuatro derrotas en cinco juegos, según AOL/AP.

: y pegaron sencillos remolcadores en la octava entrada para la remontada. Philadelphia cayó a 7-8 y acumula cuatro derrotas en cinco juegos, según AOL/AP. Angels 9 – Reds 6 : Mike Trout volvió a mostrar destellos con el bate y José Soriano (4-0) dominó desde la lomita para Los Ángeles, según Redleg Nation.

: volvió a mostrar destellos con el bate y (4-0) dominó desde la lomita para Los Ángeles, según Redleg Nation. Orioles derrotaron a Giants por segunda vez en la serie, con los de Baltimore mostrando solidez en casa.

Las estrellas del fin de semana

Shohei Ohtani (Dodgers) — Conectó dos jonrones de apertura en juegos consecutivos y extendió su racha de embasarse a 46 partidos seguidos, la quinta más larga en la historia de la franquicia.

— Conectó dos jonrones de apertura en juegos consecutivos y extendió su racha de embasarse a 46 partidos seguidos, la quinta más larga en la historia de la franquicia. Chris Sale (Braves) — Lanzó seis entradas permitiendo solo una carrera limpia con seis ponches. Mejoró su récord a 3-1 en la temporada.

— Lanzó seis entradas permitiendo solo una carrera limpia con seis ponches. Mejoró su récord a 3-1 en la temporada. Ronald Acuña Jr. (Braves) — Pegó su primer triple de la temporada el sábado y sumó dos hits con una remolcada el domingo. Muestra señales claras de que su bate está despertando.

— Pegó su primer triple de la temporada el sábado y sumó dos hits con una remolcada el domingo. Muestra señales claras de que su bate está despertando. Aaron Judge (Yankees) — Rompió una sequía de nueve días sin jonrones con un cuadrangular de dos carreras en la novena entrada del domingo, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

— Rompió una sequía de nueve días sin jonrones con un cuadrangular de dos carreras en la novena entrada del domingo, aunque no alcanzó para evitar la derrota. Jorge Mateo (Braves) — Se fue de 4-4 en la goleada 13-1 sobre Cleveland, siendo una de las figuras ofensivas de la noche.

— Se fue de 4-4 en la goleada 13-1 sobre Cleveland, siendo una de las figuras ofensivas de la noche. Willson Contreras (Red Sox) — Terminó 4-5 con un jonrón en la victoria 9-3 sobre los Cardinals, liderando la ofensiva de Boston.

— Terminó 4-5 con un jonrón en la victoria 9-3 sobre los Cardinals, liderando la ofensiva de Boston. José Soriano (Angels) — Mejoró su récord a 4-0 con una actuación dominante desde la lomita ante Cincinnati.

Ausencias importantes: las estrellas que no están

La lista de lesionados sigue siendo un factor determinante en varias carreras divisionales:

Juan Soto (Mets) — Distensión en la pantorrilla derecha. Fue colocado en la lista de lesionados el 6 de abril y se espera su regreso entre el 14 y el 18 de abril . Su ausencia se siente enormemente en el lineup de Nueva York, según ESPN.

— Distensión en la pantorrilla derecha. Fue colocado en la lista de lesionados el 6 de abril y se espera su regreso . Su ausencia se siente enormemente en el lineup de Nueva York, según ESPN. Mookie Betts (Dodgers) — Distensión oblicua derecha. En la lista de lesionados desde el 6 de abril. Dave Roberts dijo que espera que vuelva antes de las 4-6 semanas habituales, pero no hay fecha definida , según MLB.com.

— Distensión oblicua derecha. En la lista de lesionados desde el 6 de abril. Dave Roberts dijo que espera que vuelva antes de las 4-6 semanas habituales, pero , según MLB.com. Hunter Brown (Astros) — Distensión en el hombro. El as de Houston fue colocado en la IL de 15 días. Sin cronograma de regreso , según MLB.com.

— Distensión en el hombro. El as de Houston fue colocado en la IL de 15 días. , según MLB.com. George Springer (Blue Jays) — Fractura en el dedo gordo del pie izquierdo. Se sumó a una larga lista de lesionados en Toronto, según CBS Sports.

— Fractura en el dedo gordo del pie izquierdo. Se sumó a una larga lista de lesionados en Toronto, según CBS Sports. Christian Yelich (Brewers) — Salió del juego del domingo con molestias en el isquiotibial izquierdo. El manager Pat Murphy anticipó “malas noticias”, según ESPN.

— Salió del juego del domingo con molestias en el isquiotibial izquierdo. El manager Pat Murphy anticipó “malas noticias”, según ESPN. Tanner Houck (Red Sox) — Lesión en el codo. No se espera su regreso hasta febrero de 2027 .

— Lesión en el codo. No se espera su regreso hasta . Zach Eflin (Orioles) — Cirugía Tommy John. Fuera por tiempo prolongado, según Yahoo Sports.

— Cirugía Tommy John. Fuera por tiempo prolongado, según Yahoo Sports. Josh Hader (Astros) — Lesión en el bíceps. Regreso estimado para el 23 de abril .

— Lesión en el bíceps. Regreso estimado para el . Hunter Greene y Nick Lodolo (Reds) — Ambos en la lista de lesionados, dejando a Cincinnati con una rotación debilitada.

Lo que se viene hoy: lunes 13 de abril

La jornada del lunes trae una cartelera con varios duelos atractivos. Estos son los partidos más relevantes:

Mets (7-9) vs. Dodgers (11-4) — Dodger Stadium, 22:10 ET

El plato fuerte de la noche. Los Mets llegan a Los Ángeles golpeados y sin Juan Soto, enfrentando al mejor equipo del béisbol. David Peterson (0-2, 6.14 ERA) tendrá la difícil tarea de frenar a una ofensiva liderada por Ohtani, que viene en racha demoledora. Los Dodgers, aun sin Mookie Betts, responden con un zurdo con marca de 1-0 y 4.00 ERA. ¿Podrán los Mets dar la sorpresa o los Dodgers seguirán imponiendo su ley?

A seguir: Ohtani busca extender su racha de embasarse a 47 juegos. Francisco Álvarez viene de conectar un dramático jonrón y será clave para los Mets sin Soto.

Marlins vs. Braves (10-6) — Truist Park, 19:15 ET

Atlanta recibe a Miami con el envión de la paliza a Cleveland. Los Braves pondrán en la lomita a un derecho con marca de 1-1 y 2.55 ERA, mientras que los Marlins responden con un abridor de 5.06 ERA. Con Acuña Jr. calentando el bate y una ofensiva que acaba de producir 19 hits, los Braves son amplios favoritos.

A seguir: ¿Seguirá Acuña Jr. encendido tras su triple del sábado y sus dos hits del domingo?

Angels vs. Yankees — Yankee Stadium, hora por confirmar

Los Yankees regresan a casa desesperados por cortar una racha de cinco derrotas consecutivas. Judge necesita mantener el impulso de su jonrón del domingo. Los Angels llegan con Soriano en gran forma (4-0) y un Trout que muestra señales de vida.

A seguir: ¿Puede Judge liderar la reacción de unos Yankees que necesitan ganar urgente?

Astros vs. Mariners — T-Mobile Park, 21:40 ET

Houston, sin Hunter Brown y con Josh Hader lesionado, enfrenta a unos Mariners que han decepcionado en el arranque. George Kirby (1-2, 3.60 ERA) sale por Seattle contra un abridor de Houston que carga 5.63 ERA. Un duelo entre dos equipos que necesitan reaccionar.

Red Sox vs. Twins — Target Field, 19:40 ET

Garrett Crochet (1-0, 0.00 ERA) hace su aparición por Boston. El zurdo ha sido dominante en sus primeras salidas y buscará mantener su efectividad perfecta. Enfrenta a Bailey Ober (0-0, 6.75 ERA) en un duelo de contrastes.

Diamondbacks vs. Orioles — Camden Yards (FS1)

Arizona llega con impulso tras ganarle la serie a Philadelphia. Ryne Nelson (0-1, 5.79 ERA) enfrenta a Trevor Rogers (2-0, 1.38 ERA), quien ha sido una de las revelaciones tempranas de Baltimore.

Cubs vs. Phillies — Citizens Bank Park

Philadelphia necesita reaccionar urgente tras caer a 7-8. Javier Assad se mide a Cristopher Sánchez en un duelo que puede definir el ánimo de unos Phillies que no encuentran su mejor versión.

Así están las cosas

La Liga Nacional muestra un dominio claro sobre la Americana en este inicio de temporada. Solo tres equipos de la AL están por encima de .500 (Yankees 8-3 antes de la barrida, Guardians y Rangers), mientras que la NL tiene múltiples equipos con récord ganador, según Sports Illustrated.

Los Dodgers (11-4) lideran todo el béisbol pese a la ausencia de Betts. Los Braves (10-6) son la gran sensación con su invicto en series. Y en el fondo, los Mets (7-9) y los Brewers (en caída libre con cinco derrotas al hilo y ahora la posible baja de Yelich) necesitan encontrar respuestas rápido.

La temporada 2026 apenas comienza, pero las historias ya son enormes. Hoy, el béisbol no para.