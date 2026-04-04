Los Mets apuestan por experiencia y suman a un campeón de Serie Mundial para el bullpen La franquicia neoyorquina incorporó a Luke Jackson con un acuerdo de ligas menores, buscando reforzar su cuerpo de relevistas en un inicio de temporada irregular.

La organización neoyorquina alcanzó un acuerdo con el relevista derecho Luke Jackson, quien se sumará mediante un contrato de ligas menores con la posibilidad de escalar al roster principal en el corto plazo.

El lanzador, campeón de la Serie Mundial en 2021 con los Atlanta Braves, llega como una alternativa para aportar profundidad a un bullpen que ha generado dudas en el arranque de la campaña. La decisión responde a la necesidad de evitar inconsistencias que ya afectaron al equipo en temporadas recientes.

Jackson, con una extensa trayectoria en las Grandes Ligas desde su debut en 2015, ha pasado por varias franquicias, incluyendo Texas Rangers, San Francisco Giants, Detroit Tigers y Seattle Mariners, lo que le aporta un perfil experimentado a la organización.

En su paso más reciente por Seattle durante la temporada 2025, dejó una efectividad de 2.38 en 11.1 entradas, números que, aunque en una muestra limitada, mantienen expectativas sobre su capacidad para seguir siendo competitivo en el más alto nivel.

El contexto del equipo también influye en la decisión. Los Mets iniciaron la campaña con marca equilibrada (4-4), lo que refleja cierta irregularidad en su rendimiento y refuerza la intención de ajustar piezas desde temprano para mantenerse en la pelea dentro de la Liga Nacional.

Si bien el acuerdo no garantiza su presencia inmediata en MLB, Jackson aparece como una opción viable para ser llamado en caso de necesidad, en una temporada larga donde la profundidad del pitcheo suele ser determinante.

Con este movimiento, los Mets continúan en la búsqueda de estabilidad y consistencia, apostando por un perfil probado que podría convertirse en una pieza útil si logra recuperar su mejor versión.