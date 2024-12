Lo que harán los Yankees si no renuevan contrato con Juan Soto

Si Nueva York no puede fichar al veterano de séptimo año, el equipo sin duda buscará hacer un gran impacto en otro lado. Y Andy Martino de SNY señaló a varios jugadores a los que los Yankees

podrían apuntar

si fallan en fichar a Juan.

“Para los Yankees, de repente, habría todo este dinero no comprometido para gastar que no le dieron a Soto y que esperaban darle. Puedes mirar a un lanzador como Corbin Burnes o Max Fried , con quien ya han hablado”, dijo Martino en Foul Territory el jueves.

“Creo que estarían buscando un jardinero central, porque en un mundo sin Soto, tendrían que mover a Aaron Judge de regreso al jardín derecho, donde es mucho mejor defensivamente. Los Yankees prefieren un jardinero central defensivo en un mundo perfecto, así que ya sea Harrison Bader o alguien del estilo de Harrison Bader… Entonces tendrían que encontrar también la primera base, y les daré los mismos dos nombres: Christian Walker y Carlos Santana. No veo a Pete Alonso como un jugador adecuado para los Yankees”, agregó Martino.

Los Yankees esperan reunir a las superestrellas Juan Soto y Aaron Judge

Se podría argumentar que los Yankees harían mejor en utilizar el dinero asignado para renovar el contrato de Soto para conseguir un lanzador abridor de alto nivel, un jardinero central digno de un Guante de Oro y un bateador potente en la primera base. Nueva York nunca habría llegado a la Serie Mundial de 2024 sin Soto. Pero la falta de talento de arriba a abajo del equipo quedó expuesta en los playoffs y finalmente fue explotada por los Dodgers de Los Ángeles en el Clásico de Otoño.

Según se informa, los Yankees son uno de los cinco equipos que compiten por Soto. Los New York Mets , Boston Red Sox, Toronto Blue Jays y Dodgers son considerados contendientes. Si bien se informa que los Blue Jays tienen la oferta más alta , Toronto no es necesariamente el favorito. Mientras tanto, se rumorea que los Yankees podrían ofrecer un contrato de $550 millones . Increíblemente, es probable que eso no sea suficiente para traer a Soto de regreso al Bronx.

Burnes y Fried son los dos mejores lanzadores abridores en el mercado luego de que Blake Snell firmó un contrato con los Dodgers. Sin embargo, se espera que los lanzadores agentes libres esperen a firmar nuevos contratos hasta que se concrete el acuerdo con Soto .

En ese momento, los equipos que se quedaron sin el premio más importante de la temporada baja buscarán hacer un cambio y tendrán mucho dinero para gastar. Y Burnes y Fried podrían no tener que esperar mucho, ya que Soto podría firmar antes de que comiencen las Reuniones Invernales o poco después de que terminen a mediados de diciembre.