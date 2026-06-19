Los destinos ideales para Rafael Devers y Willy Adames ante el desarme de los Giants Con la temporada 2026 prácticamente perdida para San Francisco, la gerencia busca salir de sus contratos más pesados. Analizamos los equipos ideales para absorber los contratos de los nativos de Samaná y Santiago.

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