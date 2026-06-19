La ambiciosa reestructuración que los Giants de San Francisco armaron en las oficinas no ha dado los frutos esperados. Con un récord gris de 29-43 y hundidos en la cuarta posición de la División Oeste de la Liga Nacional, el reputado insider Buster Olney de ESPN reveló que la franquicia escuchará ofertas en la fecha límite de traspasos por sus principales figuras de contratos multianuales. Para entablar conversaciones, la gerencia de la bahía tendrá que asumir el compromiso de retener una parte sustancial de los salarios.
A continuación, analizamos los mejores destinos de cambio exclusivamente para las dos estrellas dominicanas del tendido:
1. Rafael Devers: Rumbo a Queens para revivir su madero
El contrato: En el tercer año de un acuerdo por 10 temporadas y $313.5 millones (vigente hasta 2033, devengando $28.5 millones anuales).
A pesar de que el antesalista de 29 años ha mostrado un rendimiento considerablemente menor en el Oracle Park en comparación con sus años de gloria en Boston, sus métricas subyacentes siguen siendo de élite: se mantiene en el percentil 87 de tasa de batazos duros (hard-hit rate) y en el percentil 89 de velocidad de salida promedio. Esto demuestra que sigue haciendo contacto sólido, pero las dimensiones del parque de San Francisco lo han castigado.
El destino ideal: Mets de Nueva York
La novena de Queens ha vivido una campaña sumamente complicada en 2026, pero sus oficinas corporativas no contemplan una reconstrucción. Los Mets urgen de un bate de impacto en las esquinas del cuadro. La producción de Mark Vientos en la inicial ha estado por debajo del nivel de reemplazo, e incorporar a un pelotero del calibre de “Carita” Devers en un estadio mucho más amigable para los bateadores zurdos como el Citi Field sería el catalizador ideal para relanzar el proyecto neoyorquino.
Otros encajes potenciales: Tigres de Detroit, Filis de Filadelfia.
2. Willy Adames: El ingrediente de poder para un contendiente al título
El contrato: En la segunda campaña de un pacto por 7 años y $182 millones (le restan cinco temporadas donde ganará un total de $31.142 millones debido a una estructura de salario progresivo).
El campocorto santiaguero ofrece un perfil de bateo premium para la posición, habiendo superado la barrera de los 30 cuadrangulares en tres de las últimas cuatro temporadas de las Grandes Ligas. Si bien su rendimiento defensivo actual ha mermado en las paradas cortas, su madero es una pieza de deseo para cualquier alineación de postemporada.
El destino ideal: Bravos de Atlanta
Los Bravos son los actuales dueños del mejor récord de todo el béisbol organizado (46-25) y firmes candidatos a conquistar la Serie Mundial en 2026. Sin embargo, la posición de campocorto ha sido su talón de Aquiles ofensivo, donde la rotación entre Mauricio Dubón, Ha-seong Kim y Jorge Mateo ha aportado muy poco en la caja de bateo. Adames encajaría a la perfección en la estructura de Atlanta, alternándose entre las paradas cortas y el rol de bateador designado (DH) para blindar una alineación letal de cara a octubre.
Otros encajes potenciales: Rayos de Tampa Bay, Azulejos de Toronto.