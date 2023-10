Intocables de los Yankees: prospectos que no cederán ni por Juan Soto El elenco neoyorquino tiene claro cuáles son sus muchachos a largo plazo, esos que no soltará ni siquiera por la estrella dominicana.

Para nadie es un secreto que la temporada 2023 de las Grandes Ligas fue un total y absoluto fracaso para los Yankees de Nueva York. El elenco rayado tenía altas aspiraciones para este ciclo y, sin embargo, no alcanzó siquiera a marcar con un check el primero de sus objetivos: clasificarse para los playoffs. Por esta razón, no es de extrañar que estén molestos con el rendimiento propio y desde ya estén ideando un plan para redimirse.

Ciertamente hay dolor y frustración en el seno yankista, ya que es atípico para la novena más ganadora del béisbol pasar tantos años sin levantar el trofeo de campeones. Con todo y eso, saben que tienen un bálsamo al menos a largo plazo: el talento de sus prospectos. Es aquí justamente donde quizás se concentre buena parte de la atención de una gerencia que no pudiendo gastar a raudales tendrá que intentar reconstruirse desde dentro.

Muchos aficionados sueñan con la llegada de gente como Juan Soto o Shohei Ohtani en el 2024 y, aunque esto podría acontecer, hay algo que los Bombarderos ya parecen haber decidido hace tiempo: no sacrificar a un grupo de sus muchachos emergentes en ninguna operación. La meta es llegar al futuro con el máximo de estos efectivos posibles.

¿Quiénes son los intocables?

Jasson Domínguez

El primero en la lista es obviamente el baluarte dominicano por el que devengaron hace un buen tiempo un bono de 5.1 millones de dólares, lo que supuso un récord para la franquicia. Aunque su primera incursión de la Gran Carpa no fue color de rosa, el club sobreentiende que es cuestión de calendarios el hecho de que este chico se convierta en uno de sus pilares.

Oswald Peraza

Quizás su nombre sorprenda en esta lista dada la cantidad de buenos jugadores de cuadro que poseen los Yankees, pero seamos honestos: pocos pintan mejor que este venezolano. El barquisimetano tiene 23 años y ya cuenta con par de zafras profesionales a sus espaldas, por lo que la experiencia reunida y su crecimiento reciente asegurarían su futuro en los Mulos del Bronx.

Spencer Jones

Tras la última actualización de las listas de prospectos de la Major League Baseball, este chico es ahora el máximo elemento en las granjas neoyorquinas. Además, su complexión física de casi 2 metros de altura y sus más de 100 kilogramos de peso le colocan como el reemplazo perfecto de Aaron Judge en las praderas en un futuro. Una combinación de despliegue atlético y poderío muscular que seguramente la franquicia no querrá desperdiciar.

Brando Mayea

Con apenas 18 años y un bono de 4.32 millones de dólares, este cubano es ahora mismo la joya de la corona yankista. Falta mucho para verle en el Big Show, pero no se paga tanto dinero por alguien que no quieres ver debutar en Las Mayores con tu uniforme. Por eso, es lógico afirmar que el oriundo de La Habana no entrará en ninguna ecuación de mercado.

Chase Hampton

A pesar de que tiene 22 años y se encuentra algo lejos del nivel de MLB, este es el estandarte del pitcheo en los campos de preparación de la divisa de la Gran Manzana. Puede que no sea un fuera de serie, no obstante, el ser el lanzador mejor valuado a largo plazo en Nueva York podría garantizarle cierta inmunidad en términos de canjes y traspasos.