Sorprendentemente, los Marineros de Seattle al día de hoy son unos de los contendientes de las grandes ligas. Con una ventaja de 8,5 juegos en la División Oeste de la Liga Americana, tenían +300 para ganar la división en los entrenamientos de primavera. Los Marineros han estado en el primer lugar durante 57 días y no han estado detrás de nadie en la división desde el 11 de mayo. Hace apenas un mes, solo estaban arriba 1.5 juegos. Desde una racha de cuatro derrotas consecutivas que terminó durante el fin de semana del Memorial Day, los Marineros realmente han pisado el acelerador.

El motivo de esta posición es su picheo abridor, los Marineros tienen una gran rotación con Luis Castillo, Jorge Kirby y Logan Gilberto formando un monstruo de tres cabezas al frente y Bryan Woo ha sido excepcional en sus seis visitas a la montaña de los sustos.

Only 2 @MLB pitchers have recorded 3+ consecutive quality starts with 0 walks this season:

Bryan Woo, 4 games (5/21-c)

Logan Gilbert, 3 games (6/5-c) pic.twitter.com/VqyoNQB20A

