Los swings de Ronald y Luisangel Acuña son casi idénticos Ronald Acuña Jr. y su hermano se vuelven virales por la apariencia similar de sus swings.

La superestrella de los Bravos de Atlanta , Ronald Acuña Jr., y su hermano Luisangel, un granjero de los Mets , se volvieron virales el miércoles después de un tuit que muestra cuán casi idénticos son sus swings.

Puede ver el video a continuación y se ven sorprendentemente similares, con ambos jugadores con las manos en posiciones similares y ambos jugadores empleando una gran patada.

Ronald Acuña Jr. es uno de los mejores jugadores de béisbol y está en camino de ganar el premio MVP de la Liga Nacional. Está bateando .339 esta temporada con 26 jonrones, 68 carreras impulsadas y 53 bases robadas.

Luisangel fue cambiado de los Rangers de Texas a los Mets en la fecha límite de cambios en el acuerdo que llevó a Max Scherzer a Arlington. El joven de 21 años es ahora el prospecto número 2 de los Mets, según MLB.com.

De una parte de su perfil de prospecto:

Puede que Luisangel no tenga el techo de superestrella de su hermano mayor, pero tiene el potencial para ser herramientas sólidas en todos los ámbitos. Se destacó como uno de los mejores jugadores en la Liga de Otoño de Arizona de 2022 y estaba en medio de su mejor temporada hasta ahora cuando tenía 21 años en Doble-A cuando los Rangers lo cambiaron a los Mets por Max Scherzer este julio.

Acuña ataca los lanzamientos con un derechazo explosivo y un acercamiento agresivo. Atrae su parte de bases por bolas y no se poncha en exceso, pero persigue, hace swings y falla con demasiada frecuencia contra rectas que no son rectas y no siempre hace un contacto de calidad. Si puede calmarse un poco y lanzar la pelota en el aire con más regularidad, podría ser un bateador de .270 con 20 o más jonrones por temporada.

Combinando una velocidad sólida con destreza en las bases, Acuña robó 126 bolsas en 151 intentos durante sus más de dos años en la temporada completa antes del canje.