Luke Weaver muestra algo de arrogancia después de la victoria del Juego 4

Ningún equipo ha superado jamás un déficit de 3-0 en el Clásico de Otoño, pero no hace falta mucho para aumentar el nivel de confianza de una de las bases de aficionados más ruidosas y apasionadas del país. El Bronx está en la cima después de ver

a Anthony Volpe conectar un grand slam enorme

, Austin Wells hacer retroceder el calendario a junio (2 de 3 con un jonrón) y Luke Weaver cerrar el corazón de la alineación de los Dodgers. ¿Está ahora abierta la puerta para un milagro de la MLB?

Jazz Chisholm Jr. no se echa atrás en la tarea, que debería ser insuperable, de ganar cuatro partidos consecutivos contra LA, y no es el único que está fascinado con la idea de sorprender al mundo del deporte. Aunque tiene cuidado de no hacer una predicción, Weaver está disfrutando de la oportunidad de crear un final inolvidable para la campaña de los Yankees en 2024.

“Las historias deben contarse”, dijo astutamente el lanzador de relevo de 31 años a los medios. “Sé que ustedes se ganan la vida con eso. Estaría dispuesto a darles material para que escriban una. ¿Suena bien?”.

Este hombre ahora pertenece a la Gran Manzana.

Luke Weaver ha sido sensacional para los Yankees

Si los Yankees van a hacer algo que sólo se ha hecho una vez , y contra ellos, entonces Luke Weaver tendrá que seguir dominando en el montículo. El mánager Aaron Boone trajo a su cerrador para enfrentar a Mookie Betts, quien representaba la carrera del empate en ese momento, con dos outs en la séptima entrada. Ponchó al dos veces campeón y luego ponchó a dos bateadores más en una octava entrada limpia. Una ráfaga ofensiva le impidió tener que volver a salir para la novena, posiblemente manteniéndolo lo suficientemente fresco como para aparecer en el Juego 5.

El ex seleccionado en la primera ronda del draft se ha reinventado en 2024, con una efectividad de 2.89 y 103 ponches en 84 entradas durante la temporada regular. Está elevando su nivel en los playoffs (1.93 de efectividad, cuatro salvamentos en 11 salidas), demostrando ser el imperturbable relevista de entradas finales que los Yankees necesitaban con urgencia. Sin embargo, Weaver no puede admirar su trabajo todavía. Según admite él mismo, el lanzador derecho tiene una historia que le gustaría regalar a los periodistas deportivos de todo el mundo.

El problema es que los Dodgers también lo hacen, y no se espera que su juego tenga tanto dramatismo. Con el suspenso aumentando ligeramente, Los Ángeles y Nueva York chocarán una vez más en el Yankee Stadium para el quinto partido del miércoles.