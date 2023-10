Mets: Buck Showalter no encajaba en el nuevo plan inclinado a las analíticas en Queens Los Mets despidieron a Buck Showalter más por sus planes para el futuro que por sus fallas.

Horas antes del final de la temporada regular de los Mets de Nueva York, en la sala de conferencias de prensa del Citi Field, el veterano capitán anunció que él y el club se estaban separando . No hubo lágrimas, pero el típicamente jovial y fluido Showalter adoptó un tono mucho más sombrío y directo. Esa energía insinuaba lo obvio: no se trataba de una renuncia ni de una separación mutua de caminos. Quienes lideraban a los Mets, o estaban a punto de liderar a los Mets, iniciaron la destitución. Showalter, en pocas palabras, fue despedido.

Existe el argumento de que la posición de Showalter en la cima de quizás el equipo de la MLB más decepcionante de la historia requirió su despido. Los Mets comenzaron esta temporada con la nómina más grande en la historia del béisbol y expectativas estratosféricas. En cambio, canjearon a dos miembros del Salón de la Fama en la fecha límite de cambios y terminaron la temporada 74-87, a 9,5 juegos de un puesto en los playoffs.

No toda la catástrofe que fueron los Mets de 2023 pertenece a Showalter. La directiva le entregó una plantilla vieja, defectuosa y poco profunda. Los directivos no hacen milagros. El motivo detrás despido de Buck es obvio: así lo quiso el nuevo presidente de operaciones de béisbol, David Stearns. Steve Cohen, le dio a Strearns el derecho de iniciar con su propio equipo.

Stearns, quien asumió un papel de asesor con los Cerveceros en el último año de su contrato la temporada pasada después de convertirlos en contendientes perennes, es considerado uno de los gerentes generales más progresistas y con visión de futuro del deporte. En Milwaukee, Stearns disfrutó de una relación increíblemente productiva con el actual manager Craig Counsell. Mientras busca modernizar la organización de los Mets, Stearns, quien superará en rango al gerente general Billy Eppler, probablemente sienta que es imperativo que él y el gerente hablen el mismo lenguaje de béisbol.

Un cambio en el liderazgo de la directiva suele ir acompañado de un cambio en el banquillo. Este cambio no es necesariamente una crítica a Showalter o al trabajo que hizo, sino un reconocimiento directo de que los nuevos tiempos exigen nuevas medidas. Buck simplemente no encajaba en el futuro. Pero retratar a Showalter como un veterano de la vieja escuela es demasiado simplista. Showalter no era un dinosaurio desconectado, incapaz de liderar una casa club moderna. En general, sigue siendo una presencia respetada que genera reverencia en todo el juego. La gran ovación de sus propios jugadores cuando entregó la tarjeta de alineación antes del juego lo demostró.

Contratado antes de 2022, Showalter supervisó una temporada mágica de 100 victorias que, al menos durante un verano, rejuveneció la base de fanáticos con un nivel de optimismo no visto en años. Sólo una carga abrasadora de los Bravos impidió que los Mets capturaran la corona divisional. Sí, su salida en octubre en casa ante los Padres fue cruel, rápida y repentina, pero los playoffs son un juego de azar, como lo destaca el récord gerencial de Showalter quien todavía tiene 67 años y dijo que está abierto a volver a dirigir.

Si bien la contratación de Stearns por parte de Nueva York implica la implementación de procesos y sistemas con mayor inclinación analítica, el despido de Gabe Kapler parece ser el fin de una era de jugar con los márgenes a favor de una plantilla más repleta de estrellas, como lo que podría adaptarse a Showalter.

Si Showalter nunca vuelve a dirigir, será la conclusión de una carrera fenomenal, aunque nunca llegó a la cima de la montaña. El cuatro veces Gerente del Año ha acumulado la 19na mayor cantidad de victorias en la historia de la MLB, más que cualquier otro capitán sin anillo. Se trata de una leyenda del béisbol que merecía un final más ceremonioso para su estancia en Queens. Si bien Showalter no logró darle un campeonato a la franquicia, le dio a la organización un nivel de respetabilidad del que carecía en temporadas anteriores.