Mike Trout finalmente podría ganar la Serie Mundial con los Dodgers

Sin embargo, por unos momentos, juguemos al otro lado. Digamos que ocurren una serie de eventos improbables y los Angels deciden prescindir de Trout

y su enorme contrato.

No hay duda de que al menos unos cuantos equipos estarían interesados ​​en traer a bordo a uno de los mejores jugadores de una generación. Al menos un par de clubes de grandes mercados además de los Dodgers estarían encantados de tenerlo. Sin embargo, en este escenario, los Dodgers ofrecen de lejos

el mejor paquete por Trout,

y Minasian (probablemente con el visto bueno de Moreno y el manager Ron Washington) acepta. ¿Qué tipo de botín necesitarían los ex Angels de Anaheim para permitir que Trout termine su carrera en otro lado?

El equipo que los Dodgers han construido durante el reinado del gerente general Brandon Gomes y el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman ha sido uno que puede vencerte de diversas maneras. Si bien este tipo de acuerdo no resolvería su mayor defecto (su pitcheo abridor), haría que la alineación fuera una ventaja absolutamente abrumadora. Los Dodgers ya tienen un top tres lleno de ex MVP: Ohtani, el campocorto Mookie Betts y el primera base Freddie Freeman. Agregar a Trout podría convertirlos en favoritos para ganar la Serie Mundial una vez más en 2025.

El equipo ya contrató al jardinero agente libre Michael Conforto por un año, probablemente para que juegue como titular en el jardín izquierdo. Tommy Edman, James Outman y Andy Pages pueden jugar en el jardín central, y uno de ellos podría jugar en el jardín derecho mientras que el segundo juega en el central. Trout, por oficio, es jardinero central. Sin embargo, moverlo al jardín derecho probablemente le ahorraría a su cuerpo un desgaste importante. El jardín central es posiblemente la posición defensiva más exigente físicamente, fuera de la de receptor. Mantener las piernas de Trout más frescas en el jardín derecho (con algunas aperturas puntuales en el central) podría mantenerlo más saludable a largo plazo.

Digamos que además de adquirir a Trout, el equipo también adquiere un brazo como Reid Detmers o Chase Silseth para competir por un lugar en la rotación o convertirse en un relevista de largo alcance/alero desde el bullpen. Si los Dodgers pueden renunciar a un paquete encabezado por uno o dos jugadores jóvenes listos para las Grandes Ligas, más otra pieza auxiliar, entonces esto es algo que los Angelinos considerarían. Renunciar a un cuarto jugador probablemente cerraría el trato. Entonces, ¿a quién deberían apuntar Minasian y los Angelinos en este hipotético acuerdo?

Los Angelinos necesitan asumir la reconstrucción si cambian a Trout

Cualquier paquete que los Dodgers le ofrezcan a los Angelinos debe comenzar con el prospecto Dalton Rushing. Rushing, un receptor de oficio, aprendió a jugar en los jardines sobre la marcha la temporada pasada en un esfuerzo por posiblemente llevarlo a las mayores tan pronto como fuera posible. No llegó a Los Ángeles, pero está listo para contribuir en el nivel de las Grandes Ligas. Probablemente no sería titular en la posición de receptor debido a la presencia de su compañero, el joven receptor Logan O’Hoppe. Sin embargo, puede seguir aprendiendo a jugar en el jardín izquierdo en las mayores de manera regular. Rushing sería la pieza central del acuerdo.

Justin Wrobleski sería el segundo jugador listo para las Grandes Ligas que Minasian y la gerencia de los Angelinos deberían pedir. Hizo su debut en las Grandes Ligas el año pasado y tuvo algunas aperturas difíciles. Sin embargo, mostró destellos de ser un abridor capaz en el nivel de las Grandes Ligas. La rotación de los Halos no es tan mala, ya que acaban de agregar al agente libre Yusei Kikuchi a un grupo que incluye a Detmers, Silseth, el ex Dodger Tyler Anderson y el ex abridor de los Cachorros Kyle Hendricks. Wrobleski les daría otra opción para el último puesto en la rotación y también podría contribuir de otras maneras.

Prospectos de menor nivel como el jardinero Zyhir Hope y el campocorto Joendry Vargas, así como otros posibles contribuyentes a las Grandes Ligas como el relevista Ben Casparius, podrían participar en un posible acuerdo. Digamos que el paquete final es algo como esto: Trout y Detmers a los Dodgers por Rushing, Wrobleski, Hope y Casparius.

¿Sería eso suficiente para permitir que los Angelinos dejen ir a su piedra angular de la franquicia? ¿Sería suficiente para potencialmente verlo con el azul de los Dodgers por el resto de su carrera? ¿Para ver a Trout y Ohtani potencialmente atormentarlos tal como lo hicieron durante tanto tiempo mientras llamaron hogar al Angel Stadium? La respuesta debería ser esta: lo que sea necesario para que los Angelinos regresen a un título de la Serie Mundial lo más rápido posible. Derribarlo y construir algo nuevo es probablemente la ruta más rápida. Si Trout necesita irse para que esto suceda, que así sea.