La interpretación del himno nacional por la cantante de country Ingrid Andress en el Home Run Derby 2024 no dejó una buena impresión en el público, generando críticas y comparaciones con otras actuaciones desafortunadas.

El Home Run Derby 2024, celebrado en el Globe Life Field en el norte de Texas, comenzó con una nota desafinada. La interpretación del himno nacional por Ingrid Andress, cantante de country y cuatro veces nominada al Grammy, dejó a muchos espectadores insatisfechos. Lo que debería haber sido un momento de orgullo y solemnidad se convirtió en un tema de controversia y comentarios negativos.

Alec Bohm trying to not laugh at the National Anthem has me dying😭😭😭 pic.twitter.com/fyzuYzSO9z

