Nolan Arenado en cambio: Cardenales buscan jugadores jóvenes para volver a los playoffs La sorprendente postura de los Cardinals sobre el canje de Nolan Arenado y Sonny Gray. ¿Los Cardenales finalmente están afrontando su triste realidad?

10/11/2024 · 10:41 AM

Parece que los Cardenales de San Luis se están quedando sin la “magia diabólica” que ha impulsado a su organización durante tantos años; la organización ha estado en declive durante las últimas dos temporadas, ya que en 2024 no pudieron recuperarse de una campaña de 71 victorias en 2023 y terminaron 10 juegos detrás de los Cerveceros de Milwaukee por la corona de la División Central de la Liga Nacional. Y ahora, los Cardenales pueden estar sintiendo la necesidad de presionar un botón de reinicio.

Con ese fin, los Cardinals estarían recibiendo ofertas de canje por los veteranos Nolan Arenado y Sonny Gray , según Bob Nightengale de USA Today. De hecho, los Cardinals han “dicho a los equipos” que Arenado y Gray podrían ser adquiridos por el precio correcto, siempre y cuando se los pueda persuadir de que renuncien a su cláusula de no canje.

Junto a Arenado y Gray en el bloque de intercambios de los Cardinals están Miles Mikolas y Ryan Helsley, y esos cuatro jugadores ciertamente podrían ser de ayuda para los equipos con aspiraciones de competir. Sin embargo, Mikolas, al igual que Arenado y Gray, también tiene una cláusula de no intercambio, y queda por ver si algún intercambio puede convencer a esos veteranos de que se vayan de sus raíces.

De todas formas, esto indica que la gerencia de los Cardinals sabe que tiene que hacer cambios para que el equipo vuelva a ser competitivo después de dos temporadas decepcionantes. Esto significa que un movimiento de jóvenes podría ser la decisión en St. Louis. Arenado tiene 33 años, Gray tiene 35, mientras que Mikolas tiene 36, y conseguir algunos prospectos para al menos ayudar a reponer su cartera podría valer todos los problemas de canje.

Sin embargo, los Cardinals tendrán que encontrar un equilibrio entre contratar jugadores más jóvenes y no perder demasiada producción en el equipo interino. Arenado, Gray, Mikolas y Helsley se combinaron para un WAR de 11.2 la temporada pasada (según Fangraphs), y reemplazar ese tipo de producción no será fácil. Pero también tiene el efecto positivo de que deberían obtener algo de valor en el mercado de cambios por esos jugadores, pero podrían terminar apuntando a prospectos que no están muy lejos de contribuir al roster de las Grandes Ligas.

La edad puede ser sólo un número, pero en los deportes profesionales, cuanto más mayores son los deportistas, más vulnerables se vuelven a una caída abrupta en su producción. Los Cardinals claramente son cautelosos ante este hecho, si los rumores sirven como indicio.

Para empezar, los Cardinals tienen que construir una rotación de abridores jóvenes desde casi cero. Cinco de sus abridores más utilizados la temporada pasada tenían más de 31 años, y cuatro de ellos tenían 34 o más. Ahora, esos cinco veteranos se combinaron para un WAR de 9.4 (según Fangraphs), pero St. Louis tiene que preocuparse por sus posibilidades de mantener ese nivel.

Tal vez los Cardenales estén interesados ​​en lanzar prospectos en canjes, aunque uno de sus principales prospectos, el zurdo Quinn Mathews, no parece estar muy lejos de las Grandes Ligas a pesar de una temporada difícil en Triple-A. Tink Hence también podría entrar en el roster de las Grandes Ligas tarde o temprano, ya que viene de un año increíble en Doble-A, con una efectividad de 2.71 en 20 aperturas (79.2 entradas).