Oneil Cruz, el talentoso jugador dominicano de los Piratas de Pittsburgh, está a punto de enfrentar un nuevo desafío en su carrera: la transición del campocorto al jardín central. Este movimiento ha sido motivo de sorpresa y cierta decepción para Cruz, quien hasta ahora se había destacado en el cuadro interior. Sin embargo, inspirado por la exitosa transición de su compatriota Fernando Tatis Jr., Cruz espera adaptarse rápidamente a su nueva posición.

Cruz reveló recientemente que, aunque inicialmente se sintió desanimado por la decisión del equipo, está decidido a convertir este reto en una oportunidad para mejorar y demostrar su valía en una nueva faceta del juego. “No son buenas noticias, pero tampoco malas,” comentó Cruz a través de un traductor. “Hay algunas cosas que no puedes controlar como jugador y eso es lo que la organización decidió en ese momento. Simplemente voy a hacer lo mejor que pueda”.

El cambio de posición de Cruz no es el primero de este tipo en las Grandes Ligas. Fernando Tatis Jr., también de República Dominicana, comenzó su carrera como campocorto antes de mudarse al jardín derecho, donde ha alcanzado el estatus de uno de los mejores defensores en su nueva posición. Cruz, de 25 años, planea contactar a Tatis para recibir consejos sobre cómo manejar este cambio y sobre qué esperar en el proceso de adaptación.

Un Camino Similar al de Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr. tuvo una carrera llena de altibajos, incluyendo lesiones en el hombro y una muñeca rota, además de una suspensión de 80 juegos por violación de la política de sustancias prohibidas de la MLB en 2022. A pesar de estos contratiempos, Tatis ganó un Guante de Oro el año pasado como jardinero derecho, y ahora se le considera uno de los mejores en esa posición.

“Todo jugador que juega en cualquier posición, quiere ser el mejor en su puesto,” señaló Cruz. “Si esa es la decisión, intentaré hacerlo lo mejor posible todos los días para convertirme en uno de los mejores.”

Cruz entiende que la transición de campocorto a jardinero central no será fácil y que requerirá tiempo y esfuerzo para acostumbrarse a las nuevas responsabilidades. “Lo diré de esta manera: voy a jugar en el medio del diamante, en el campo exterior. Todo lo que tengo que hacer es borrar de mi mente la idea de que era un campocorto y hacer lo mejor que pueda como jardinero central,” afirmó.

Desempeño y Errores en el Campocorto

Cruz ha tenido una temporada complicada en el campocorto, cometiendo 24 errores en 112 juegos, la segunda mayor cantidad en las mayores, solo superado por Elly De La Cruz de los Rojos de Cincinnati con 26. A pesar de su gran habilidad atlética, sus errores han jugado un papel importante en la decisión de los Piratas de trasladarlo al jardín central.

El mánager de los Piratas, Derek Shelton, ha observado con optimismo los primeros pasos de Cruz en el jardín central. Durante una práctica reciente, Cruz mostró un rendimiento prometedor al fildear pelotas en su nueva posición. “Lo vi. Salió bien,” comentó Shelton. “Hizo un buen trabajo. Es un atleta realmente bueno. Balones en las máquinas, lecturas, quiebres, se veía muy natural.”

Aunque no hay una fecha establecida para el debut de Cruz como jardinero central, su entusiasmo por el cambio ha sido evidente. “Si me lo dejan a mí, hoy jugaría en el jardín central porque esa es su decisión y me gustaría empezar lo antes posible,” declaró Cruz.

Mirando Hacia Adelante

El camino por delante para Cruz podría estar lleno de desafíos, pero su actitud positiva y su disposición a aprender de uno de los mejores en el negocio son señales alentadoras para los Piratas de Pittsburgh. “Me encanta que haya dicho eso. Es bueno que lo haya dicho,” señaló Shelton respecto al deseo de Cruz de empezar a jugar en su nueva posición lo antes posible. “Solo hay que darle algunas repeticiones antes de que lo hagamos.”

Cruz, quien ha aceptado el cambio con una sonrisa renovada, está listo para asumir su nuevo rol en el equipo, con la esperanza de seguir los pasos de Tatis Jr. y establecerse como uno de los mejores jardineros centrales de las Grandes Ligas. Con su determinación y el apoyo del equipo, Cruz está preparado para convertir este desafío en una nueva oportunidad de éxito.