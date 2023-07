Orioles de Baltimor vs Rays de Tampa Bay: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del sábado 22 de julio

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Rays comenzaron en la segunda entrada cuando Harold Ramírez conectó un sencillo al jardín central profundo para tomar una ventaja de 1-0. Más tarde, Isaac Paredes conectó un tiro al jardín izquierdo para un jonrón solitario. Fue su jonrón número 18 del año, dando a los Rays una ventaja de 2-0. Luego, Josi Siri disparó un tiro profundo al jardín izquierdo para poner el 3-0 a los Rays.

Los Orioles no pudieron obtener nada en el tablero ya que Zach Eflin los mantuvo presionados. Significativamente, lanzó siete entradas en blanco mientras permitió dos hits y ponchó a ocho. Eflin mejoró a 11-5 con la victoria. Además, Pete Fairbanks logró su undécimo salvamento. Kyle Bradish lanzó seis entradas para los Orioles y permitió dos carreras limpias y seis hits. Al final, cayó a 6-5.

Grayson Rodríguez abre por los O’s y llega con récord de 2-2 con efectividad de 7.33. Recientemente, lanzó cinco entradas y permitió cuatro carreras limpias en siete hits, ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas en un partido sin decisión contra los Dodgers de Los Ángeles. Rodríguez trabajó cinco entradas y dos tercios y permitió dos carreras limpias y siete hits en un partido sin decisión contra los Rays el 18 de mayo.

Shane McClanahan llega al inicio de los Rays con un récord de 11-1 y una efectividad de 2.56. Además, estuvo seis entradas y permitió dos carreras limpias en tres hits y ponchó a seis sin decisión en su última salida contra los Texas Rangers.

Los Orioles ahora tienen marca de 59-38. Mientras tanto, los Rays tienen marca de 61-40. Los Orioles lideran la serie de la temporada 4-3.

Aquí están las probabilidades Orioles-Rays MLB , cortesía de FanDuel.

Cuotas MLB: Cuotas Orioles-Rays

Orioles de Baltimore: +1,5 (-134)

Rayos de Tampa Bay: -1.5 (+112)

Más: 7.5 (-115)

Menos: 7.5 (-105)

Cómo ver Orioles vs. Rays

Transmisión: MLB TV y MLB Extra Innings

Hora: 4:11 p. m. ET

Por qué los Orioles podrían cubrir la propagación

Los Orioles lograron solo dos hits contra Eflin. Además, no pudieron golpear nada contra el bullpen. Los Orioles dejaron cuatro corredores en las bases. Además, no pudieron generar impulso. Los O llegaron a la segunda base una vez, y sucedió en la segunda entrada con un doble con un out. Lamentablemente, ni Austin Hays ni Cotton Cowser pudieron llevar al corredor a casa, dejándolo varado.

Gunnar Henderson tuvo problemas en el plato, y se fue de 4-0. Del mismo modo, Adley Rutschman no pudo hacer contacto, y se fue de 2-0 con dos bases por bolas. Anthony Santander se fue de 4-0. Además, Ryan O’Hearn se fue de 4-1. Ryan Mountcastle se fue de 3-1. Además, Hays se fue de 3-0. Si bien la ofensiva fue mala, el pitcheo los mantuvo competitivos. Además, los Orioles manejaron bastante bien esta peligrosa alineación.

Los Orioles cubrirán la propagación si los bates pueden encontrar la manera de llegar temprano a McClanahan. Luego, necesitan otra gran actuación de lanzadores.

Por qué los rayos podrían cubrir la propagación

Los Rays lograron tres carreras. Sin embargo, sus problemas ofensivos resaltan una tendencia preocupante sobre un equipo que comenzó fuerte y se ha desvanecido en los últimos meses. Yandy Díaz se fue 1 de 3 en el concurso de ayer. Mientras tanto, Wander Franco acertó 0 de 4. Luke Raley acertó 0 de 3. Del mismo modo, Randy Arozarena acertó 0 de 4. Los equipos que ven que la parte superior de su alineación tiene problemas a menudo no prosperan. Por lo tanto, los Rays necesitan producción de estos muchachos.

Pero Paredes hizo su parte. En última instancia, su jonrón le dio a los Rays un respiro, por pequeño que fuera, dándoles la oportunidad de sellar la victoria. El pitcheo y la defensa terminaron siendo la razón por la que los Rays cubrieron. En última instancia, cerraron una alineación de los 5 primeros y no permitieron que los Orioles tuvieran ninguna oportunidad. La defensa también jugó un partido eficiente, sin cometer errores. Ahora, deben replicar ese desempeño hoy.

Los Rays cubrirán la propagación si la parte superior de la alineación puede producir. Luego, necesitan que McClanahan lance bien y que la defensiva continúe jugando de manera eficiente.

Predicción y elección final Orioles-Rays

Los Orioles tienen una de las mejores ofensivas de la liga. Sin embargo, McClanahan sigue siendo un as. Busque las O para hacer un poco mejor contacto en este. Independientemente, los Rays logran apagarlos al final.

Predicción y elección final Orioles-Rays: Tampa Bay Rays: -1.5 (+112)