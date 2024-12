Phillies desmiente los rumores sobre el canje de Alec Bohm

Bohm fue incluido en el equipo All-Star en 2024, pero su rendimiento fue decayendo a medida que avanzaba la temporada, disminuyendo considerablemente para terminar con un OPS de .780 a pesar de su tórrido comienzo de campaña. Pero los méritos de Bohm siguen siendo muy evidentes. Es un defensor sólido en la esquina caliente y un productor de carreras significativo en el corazón de la alineación de los Phillies, y para colmo, sigue bajo el control del equipo hasta 2026.

Esto convierte a Bohm en un objetivo atractivo para un canje, pero el mánager de los Phillies, Rob Thomson, está tratando de acabar con todas las especulaciones sobre un posible canje que involucre al tercera base de 28 años.

“Realmente ha mejorado mucho. Sé que los rumores están por todas partes, no lo estamos ofreciendo. La gente se está acercando a nosotros para hablar de él, así que hay que escucharlo. Pero este chico ha mejorado muchísimo, no solo físicamente sino mentalmente, en el transcurso de los tres o cuatro años que ha estado en las Grandes Ligas”, dijo Thomson en una aparición en MLB Network.

Es importante destacar que Thomson no dijo exactamente que los Phillies no estaban dispuestos a canjear a Bohm. Están haciendo su debida diligencia en medio del interés de otros equipos, aunque eso no significa que estén ofreciendo al tercera base de 28 años.

Se espera que los Filis retengan a Bohm a menos que una oferta de intercambio los deje boquiabiertos.

El mánager de los Phillies, Rob Thomson, elogia a Alec Bohm por su desarrollo

Seleccionado en tercer lugar en el Draft de la MLB de 2018, Alec Bohm no tuvo un desempeño perfecto para los Phillies desde su primer día en las Grandes Ligas. Fue un jugador negativo en defensa y sus habilidades en base dejaron mucho que desear. Pero Rob Thomson le dio crédito a Bohm por trabajar incansablemente y resolver los problemas de su juego, todo mientras era uno de los productores de carreras más consistentes del juego.

“Es un bateador realmente bueno porque hace las cosas de las que he estado hablando, como no perseguir. Consigue buenos lanzamientos para batear, utiliza todo el campo, hace contacto. Es por eso que es tan bueno bateando detrás de [Bryce] Harper, porque va a poner la pelota en juego con corredores en posición de anotar. No se va a ponchar. Básicamente, puedes conseguir una RBI si Alec está en el plato con menos de dos outs y un corredor en posición de anotar”, agregó Thomson.