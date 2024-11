Poco probable que los Yankees negocien con Garrett Crochet

Sin embargo, los Yankees no parecen ser un contendiente legítimo en el mercado comercial de Crochet según Bryan Hoch de MLB.com el jueves.

“Los Yankees hicieron una oferta por Crochet antes de la fecha límite de canjes en julio y, según se informa, les dijeron que no estaban a la altura, y Chicago no se inmutó por los prospectos en el sistema de Nueva York”, escribió Hoch. “Jasson Domínguez y Spencer Jones cumplen con los criterios de ser jugadores de posición de alto potencial que podrían ser el ancla de un canje, pero como sus valores no han subido significativamente desde el verano, hay pocas razones para creer que haya cambiado mucho desde entonces”.

Jasson Domínguez, de 21 años, es el prospecto principal del sistema de los Yankees y el prospecto número 14 según MLB Pipeline. Spencer Jones es el prospecto número 2 de los Yankees, pero se encuentra fuera del top-100 general.

A menos que los Yankees estén dispuestos a desprenderse de algunos de sus jóvenes talentos de las Grandes Ligas, como el lanzador finalista al Novato del Año Luis Gil o el receptor Austin Wells, entonces parece que cualquier esperanza potencial de que los Yankees cambien por Crochet se ha esfumado.

El mercado comercial de Garrett Crochet

Crochet fue objeto de innumerables rumores comerciales durante la temporada regular de 2024, pero terminó quedándose con los White Sox después de que su mercado se calmara un poco tras sus comentarios sobre no lanzar en la postemporada a menos que firmara una extensión con cualquier equipo que lo adquiriera.

Sin embargo, ahora que la temporada ha terminado, el mercado de Crochet se ha vuelto a calentar. Después de una temporada de estrellas en la que el zurdo de 25 años registró una efectividad de 3.58 y tuvo un impresionante 12.9 SO/9, los equipos están nuevamente listos para intentar adquirir a la estrella de los White Sox.

El as zurdo sería una gran incorporación a casi cualquier equipo contendiente. Incluso si los Yankees no tienen el capital de prospectos para hacer un canje por Crochet, los Phillies de Filadelfia, los Mets de Nueva York, los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego podrían ser posibles candidatos.

Los White Sox deberían poder conseguir una buena suma por Crochet cuando terminen cambiándolo. Se espera que consigan una combinación de jóvenes talentos de las Grandes Ligas y prospectos de primer nivel.