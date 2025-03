Pocos entiende el porqué Luis Severino se decidió por los Atléticos de Oakland El veterano lanzador firma con los Athletics con la esperanza de rejuvenecer su carrera en un equipo en transición.

Luis Severino, reconocido lanzador de Grandes Ligas, sorprendió a muchos al firmar con los Oakland Athletics en un contrato de 67 millones de dólares, el más alto en la historia de la franquicia para un agente libre. Después de varias temporadas con los New York Yankees y una destacada campaña en 2024 con los Mets de Nueva York, Severino busca encontrar un nuevo rumbo en su carrera. Sin embargo, su decisión de unirse a un equipo que atraviesa una etapa de transición, jugando temporalmente en Sacramento, ha generado preguntas sobre sus motivaciones y expectativas.

La Razón Detrás de la Decisión

Aunque muchos pensaron que Severino buscaría un equipo contendiente con más probabilidades de luchar por los playoffs, el lanzador de 31 años dejó claro que la principal motivación para unirse a los Athletics fue el ambiente del equipo. En una entrevista con MLB Network, Severino confesó que se sorprendió cuando Oakland lo contactó, pero que al hablar con miembros del equipo y escuchar sobre la cultura del clubhouse, decidió que era el lugar adecuado para él.

“Al principio me sorprendió cuando los Athletics me contactaron y querían hablar conmigo. Pero, luego de hablar con ellos y preguntar sobre todo, especialmente sobre el ambiente en el clubhouse, me dijeron que allí eran como una familia. Para mí, eso fue lo más importante cuando elegí un equipo para competir nuevamente: estar en un lugar donde me apoyaran y fuéramos a pelear como una familia”, expresó Severino.

Un Año de Resurgir

La temporada pasada, Severino tuvo una destacada actuación con los Mets, con una efectividad de 3.91 y 161 ponches en 28 aperturas, demostrando que aún tiene mucho que ofrecer a nivel de Grandes Ligas. A pesar de su paso por los Yankees y los Mets, Severino reconoce que aún no ha vuelto a ser el mismo lanzador dominante que fue en sus primeras temporadas en Nueva York. Sin embargo, se siente preparado para demostrar su valía con los Athletics.

“Lo más importante para mí fue conocer mi cuerpo y seguir una rutina que me funcionara durante todo el año. Eso fue lo que me ayudó a tener una buena temporada con los Mets”, comentó el lanzador. Ahora, en Oakland, Severino espera continuar con esa disciplina para regresar a su mejor forma y aportar al equipo.

El Desafío de Jugar en Sacramento

Uno de los aspectos más llamativos de la firma de Severino con los Athletics es que el equipo no tiene sede fija, y la temporada 2025 la jugarán en Sacramento debido a la incertidumbre sobre su futuro en Oakland. Severino es consciente de esta situación y no la ve como un obstáculo, sino como una oportunidad para adaptarse y seguir creciendo como jugador.

“Va a ser un desafío para todos, pero tenemos que aceptar lo que tenemos. La realidad es que vamos a jugar en Sacramento, y no importa si es un campo de Grandes Ligas o de ligas menores, tenemos que salir a competir”, afirmó Severino con determinación.

Las Expectativas para los Athletics

Los Athletics se encuentran en una fase de reestructuración y, después de una temporada difícil en 2024, con un récord de 69-93, las expectativas de clasificación para los playoffs son bajas. Sin embargo, con la incorporación de Severino y otros movimientos en el roster, el equipo podría sorprender en la temporada 2025. A pesar de las dificultades, Severino es optimista y cree que la clave del éxito estará en la cohesión del grupo.

“Nos apoyaremos mutuamente. El equipo es como una familia, y eso es lo más importante. Cuando un grupo de jugadores se lleva bien y trabaja por un objetivo común, las posibilidades de éxito aumentan”, aseguró el lanzador.

Luis Severino ha elegido un camino menos convencional al firmar con los Athletics, un equipo en reconstrucción y con muchas incógnitas sobre su futuro. Sin embargo, su decisión refleja una mentalidad de superación y de enfoque en lo que verdaderamente importa: el ambiente de equipo y la oportunidad de demostrar su valía. En Oakland, Severino tendrá la oportunidad de reinventarse y, si las piezas encajan, podría ser la clave para que los Athletics sorprendan en la temporada 2025.