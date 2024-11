Por qué los Cardenales no deben cambiar a Nolan Arenado

St. Louis se ve obstaculizado por múltiples contratos cuantiosos que deberían ser difíciles de mover. El acuerdo de Arenado es en realidad bastante aceptable, especialmente después de la campaña de 2025. Aunque los propietarios aparentemente están abiertos a deshacerse del antesalista y lanzador abridor Sonny Gray, ocho veces All-Star, en un esfuerzo por reducir la nómina, el mercado podría sugerir que es más beneficioso simplemente volver a venderlo con el núcleo actual.

Es cierto que esas cosas parecen las divagaciones de un hombre delirante o de un fanático de los Redbirds desesperadamente optimista, pero les aseguro que no soy ni lo uno ni lo otro. Los Cardinals tendrán dificultades para mover a Gray y Willson Contreras: el primero ganará $60 millones en las próximas dos temporadas y el segundo cobrará más de $54 millones para fines de 2027. Incluso si ambas estrellas aceptan renunciar a sus cláusulas de no intercambio, lo que puede que no sea el caso , el presidente de operaciones de béisbol John Mozeliak se enfrentará a un dilema.

El veterano ejecutivo probablemente tendrá que priorizar entre maximizar el valor de retorno o reducir los costos. No podrá tener todo en orden, a menos que uno de los grandes apostadores se sienta extremadamente desesperado en esta temporada baja. Los Cardinals saben que las ofertas seguramente serán decepcionantes y, por lo tanto, se sienten tentados a completar su objetivo a través de Arenado.

Pero no es práctico canjear a este veterano . Veamos por qué.

Nolan Arenado de los Cardinals podría no ser visto como un activo muy valioso

El cinco veces ganador del Bate de Plata cumplirá 34 años en la primera parte de la temporada 2025 de la MLB y ya está en medio de un marcado declive ofensivo. Ha registrado un OPS de .774 y .719 en cada uno de los últimos dos años, respectivamente, muy por debajo de su rendimiento de carrera de .857. Los equipos podrían dudar en desembolsar un prospecto prometedor o un salario de 21 millones de dólares por un jugador que pronto podría estar completamente en las garras del Padre Tiempo.

Ahora bien, quiero dejar en claro que puedo prever un resurgimiento de Arenado en 2025. Bateó un respetable .272 con 16 jonrones y 71 carreras impulsadas mientras jugaba una excelente defensa en la esquina caliente ( nueve outs por encima del promedio , según Baseball Savant). Es posible que solo se necesiten un par de ajustes para que vuelva a estar en forma para el Juego de las Estrellas. Sin embargo, temo que las gerencias de toda la liga no estén de acuerdo conmigo.

Un mercado de cambios en desaceleración le daría a Mozeliak pocos incentivos para deshacerse de Arenado. Dado que los Cardinals no pueden garantizar la rápida salida de Gray, Contreras o Miles Mikolas, no tiene sentido apresurarse a desprenderse de un jugador experimentado que estará a sólo tres temporadas de haber obtenido el segundo lugar como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Sí, todos fuimos testigos de las consecuencias de permanecer leales a Paul Goldschmidt, el ganador de la carrera por el premio al Jugador Más Valioso, pero Nolan Arenado todavía es lo suficientemente joven como para recordarles a los fanáticos su destreza ofensiva. Y, como mínimo, su presencia veterana en una alineación joven es algo que los Cardinals no deberían descartar. Lo creas o no, este hombre puede ayudar a que la franquicia, que está estancada, vuelva a encaminarse hacia la prosperidad.

Arenado aún puede encajar en el calendario competitivo de San Luis

Al evaluar el panorama de la División Central de la Liga Nacional, se puede concluir plausiblemente que los Pájaros Rojos son los que inspiran menos entusiasmo de todos. Los Cerveceros de Milwaukee tienen una cultura creíble, los Rojos de Cincinnati están incorporando al futuro mánager miembro del Salón de la Fama Terry Francona para elevar un club intrigante, los Cachorros de Chicago deberían estar dispuestos a gastar y los Piratas de Pittsburgh poseen los derechos del último fenómeno del pitcheo.

En este momento, no hay mucho brillo en San Luis. Sin embargo, lo que sí poseen los Cardenales es un equilibrio crucial en el plantel. Brendan Donovan es un bateador de contacto confiable (promedio de bateo de .280 en 374 juegos), Masyn Winn podría ser un campocorto de nivel Guante de Oro durante la próxima década, Alec Burleson agrega algo de poder necesario (21 jonrones y 78 carreras impulsadas, la mayor cantidad del equipo) y Lars Nootbaar tiene la capacidad de ser un contribuyente invaluable si puede mantenerse saludable. Sin embargo, esta agrupación solo se refiere a los jugadores de posición más jóvenes.

Hay talentos establecidos en toda la casa club de los Cards, incluido Nolan Arenado.

La combinación de juventud y experiencia de los Cardinals podría producir un 2025 memorable

Si el 10 veces ganador del Guante de Oro (seis veces Platino) logra mejorar su swing, puede volver rápidamente a ser uno de los mejores bateadores de la Liga Nacional. Puede parecer una gran incógnita para una estrella que está envejeciendo, pero pocos tercera base activos tienen sus cualidades.

Además de Arenado, hay muchos otros veteranos que podrían ser parte de una carrera por el campeonato divisional el año próximo. Si bien la contratación de Willson Contreras comprensiblemente genera sentimientos de arrepentimiento, particularmente porque será transferido a la primera base , el tres veces All-Star todavía está blandiendo un bate poderoso. Conectó 15 jonrones en 84 juegos la temporada pasada con un slugging de .468. Contreras parece tener mucho más en el tanque, y una transición permanente fuera de la receptoría podría darle la oportunidad de demostrarlo.

Sin embargo, San Luis no depende demasiado de su ofensiva. Puede confiar en varios lanzadores para marcar el ritmo del equipo en el montículo.

Aunque Miles Mikolas está en una espiral descendente de la que tal vez no pueda recuperarse, Sonny Gray tiene las herramientas para mejorar la efectividad de 3.84 que registró en 2024 (si se queda). El ex subcampeón del Cy Young de hecho redujo su tasa de bases por bolas y aumentó su tasa de ponches el año pasado, pero fue un poco susceptible a los jonrones (permitió 21 jonrones, la cifra más alta de su carrera).

Erick Fedde está disfrutando de un resurgimiento notable, y el cerrador Ryan Helsley es el ancla de un sólido bullpen que se ubicó cerca de la cima de la Liga Nacional. Una alineación astuta y un cuerpo de lanzadores subestimado colocan a los Cardinals en la conversación de los playoffs. Solo necesitan poner todo en orden. Nolan Arenado podría ser su eje.

Cuando empiezan a circular rumores de traspasos, no suele haber vuelta atrás. Sin embargo, por el bien de este equipo, un poco de duda podría llevar a un sorpresivo despertar.