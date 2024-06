Juan Soto, quien lidera la Liga Americana con un promedio de .318, ha sido una pieza clave para los Yankees esta temporada, conectando 17 cuadrangulares e impulsando 53 carreras en 64 juegos. Su porcentaje de embasarse de .424 es el mejor de las Grandes Ligas actualmente.

El jueves, durante el juego contra Minnesota, Soto fue retirado en la sexta entrada después de una demora de 56 minutos por lluvia. Aaron Judge pasó al jardín derecho y Alex Verdugo asumió la posición de Soto en el jardín izquierdo. “En ese retraso por lluvia, el dolor estaba presente, así que no pensé que fuera correcto volver a jugar“, dijo Soto. Tras la victoria de los Yankees 8-5, Soto explicó que ha estado lidiando con esta molestia durante una semana y media o dos.

A pesar del dolor, Soto aclaró que no le afecta al lanzar o batear, sino que siente incomodidad con ciertos movimientos del brazo. “Definitivamente no me impide hacer nada en lo que respecta al béisbol“, afirmó. La situación de Juan Soto es un punto de atención importante para los Yankees, especialmente considerando su destacada actuación esta temporada y su contribución al impresionante récord de 45-19 del equipo.