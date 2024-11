Prospecto de los Red Sox mejor clasificado por Baseball America Roman Anthony es el futuro de los Red Sox que ilusiona tras un 2024 espectacular. El joven prospecto demostró ser uno de los mejores talentos de las menores y se posiciona como una pieza clave para el futuro de Boston.

28/11/2024 · 11:27 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La temporada 2024 fue un año decisivo para Roman Anthony, el principal prospecto de los Boston Red Sox según Baseball America. Con apenas 20 años, este jardinero demostró por qué es considerado una de las grandes promesas del béisbol, cerrando un año lleno de logros y consolidándose como un pilar en el sistema de ligas menores de la franquicia.

Un ascenso meteórico y una producción sobresaliente

Anthony inició el 2024 en Doble-A con los Portland Sea Dogs, enfrentando algunos desafíos iniciales. Sin embargo, tras superar una lesión en la caja torácica y adaptarse al ritmo de la competencia, el joven mostró un desempeño impresionante. En los 41 juegos previos a su lesión, su línea ofensiva de .243/.365/.392 era decente, pero fue su recuperación lo que marcó el punto de inflexión. A partir de junio, Anthony registró números destacables con un OPS creciente, acumulando jonrones, carreras impulsadas y bases robadas en momentos cruciales.

Su participación en el Futures Skills Showcase durante el All-Star Futures Game en julio lo consolidó como una estrella en ascenso. Aunque no jugó el partido principal, su triunfo en la competencia “Swing for the Fences” capturó la atención del público y los analistas.

El ascenso a Triple-A Worcester en agosto fue el siguiente paso natural, y Anthony no decepcionó. En 35 juegos con los WooSox, bateó un impresionante .344/.463/.519, demostrando que está listo para desafíos mayores. Cerró el año con una línea global de .291/.396/.498 en todas las categorías menores, posicionándose como el cuarto mejor en wRC+ (149) entre los jugadores con al menos 500 apariciones al plato en 2024.

Un talento integral: defensa y versatilidad

No solo el bate de Anthony ha llamado la atención. Su desempeño defensivo también fue notable, con tiempo de juego en las tres posiciones del jardín y sin cometer errores en 71 oportunidades defensivas en Triple-A. Su habilidad de fildeo, calificada como 55 en la escala de scouts de Baseball America, añade una dimensión importante a su perfil, convirtiéndolo en un jugador completo y altamente valioso.

Reconocimientos y proyección futura

La vitrina de premios de Anthony creció significativamente en 2024: fue nombrado Jugador Más Valioso de Portland, All-Star de la Liga del Este, All-Star de Doble-A y una de las estrellas de final de temporada según Baseball America. Estos honores subrayan su impacto no solo en el sistema de Boston, sino en el panorama general del béisbol.

Con su 21 cumpleaños acercándose en mayo de 2025, Anthony se encuentra en una posición privilegiada para debutar en las Grandes Ligas. No obstante, su llegada al roster del Día Inaugural no está garantizada, considerando la competencia en los jardines y la abundancia de bateadores zurdos en el equipo. A pesar de ello, su potencial como piedra angular de la franquicia no deja dudas.

El dilema de un talento precoz

El caso de Roman Anthony plantea un desafío interesante para los Red Sox. Por un lado, su ascenso fulgurante invita a pensar en su impacto inmediato en el equipo grande. Por otro, apresurar su llegada podría entorpecer su desarrollo o desplazar a jugadores consolidados. La gerencia deberá decidir si retenerlo en Triple-A unos meses más o buscar un intercambio que les brinde un lanzador de élite, algo que la organización necesita desesperadamente.

Anthony es más que un prospecto destacado; es un símbolo del futuro de los Red Sox. Su madurez en el plato, combinado con su habilidad defensiva y mentalidad ganadora, lo posiciona como un jugador destinado a ser parte del núcleo del equipo en los años venideros. Si su progresión continúa al ritmo actual, no sería descabellado imaginarlo como un All-Star en poco tiempo, llevando a Boston a nuevos horizontes.

Roman Anthony no solo ilusiona a los fanáticos de los Red Sox; es, sin lugar a dudas, uno de los nombres a seguir en el béisbol profesional.