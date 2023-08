¿Qué significa ser colocado en Lista Restringida en MLB? Explicar los detalles de elegibilidad y qué significa estar en estado en las Grandes Ligas.

Wander Franco ha sido colocado en lista restringida por los Rays de Tampa Bay, antes que él lo fue Jorge López por los Mellizos de Minnesota debido a problemas de salud mental.

En MLB, una lista restringida es una situación en la que un jugador a pesar de ser miembro del equipo no está activo. Es diferente de la lista de lesionados. Un jugador se coloca en la lista restringida por las siguientes razones: es posible que no esté disponible para fines no relacionados con el béisbol (principalmente debido a problemas personales o legales), piensa en retirarse pero aún es capaz de jugar o regresar, deja el equipo sin motivos auténticos.

Cuando un jugador está en la lista restringida, el equipo llena su lugar con otro jugador. El equipo posee los derechos del jugador. Durante este tiempo, otro equipo puede expresar interés en adquirir al jugador. En tal caso, se puede llegar a un acuerdo entre los dos equipos con respecto a la compensación.

Los jugadores pueden ser eliminados de la lista restringida. Una vez eliminados, pueden convertirse en miembros activos del equipo o unirse al otro equipo que los adquirió.

En el caso de Jorge López, el equipo lo ha colocado en una lista de lesionados de salud mental de 15 días, luego de lo cual se reevaluará su estado. No se le pagará por el tiempo.

Los jugadores de la MLB han sido colocados en la lista restringida

Los jugadores que se colocan en una lista restringida no son raros en la MLB. En 2022, varios equipos colocaron a sus jugadores en listas restringidas porque no estaban vacunados antes de ingresar a Canadá para los juegos contra los Toronto Blue Jays . Estos jugadores fueron:

James Karinchak (Guardianes de Cleveland)Nolan Arenado, Paul Goldschmidt y Austin Romine (Cardenales de San Luis)Andrew Benintendi, Whit Merrifield, MJ Meléndez, Hunter Dozier, Brad Keller, Brady Singer, Michael. A. Taylor, Kyle Isabel, Dylan Coleman y Cam Gallagher (Kansas City Royals)Alec Bohm, Bailey Falter, Aaron Nola, Kyle Gibson y JT Realmuto (Philadelphia Phillies)Brooks Raley y Ryan Thompson (Tampa Bay Rays)Keegan Akin y Anthony Santander (Orioles de Baltimore)Max Kepler, Trevor Megill, Emilio Pagan y Caleb Thielbar (Mellizos de Minnesota)Dylan Cease y Kendall Graveman (Medias Blancas de Chicago)Albert Almora, Brandon Drury, Joel Kuhnel y Tyler Mahle (Rojos de Cincinnati)Robbie Ray y Drew Steckenrider (Marineros de Seattle)Jarren Durán y Tanner Houck (Medias Rojas de Boston)Austin Allen, AJPuk y AJ Snead (Oakland Athletics)

El 14 de agosto de 2023, el jugador de 22 años de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, fue incluido en la Lista restringida luego de que surgieran acusaciones de su romance con una mujer menor de edad. La MLB aún está llevando a cabo su investigación sobre el asunto.

En 2023, cuatro jugadores fueron incluidos en la lista restringida por motivos de salud mental. Ellos son: Austin Meadows (Tigres de Detroit), Trevor May (Atléticos de Oakland), Danuel Bard (Colorado Rockies) y Jorge López (Mellizos de Minnesota)

El dominicano Domingo Germán fue colocado en lista restringida por los Yankees el 02 de agosto. El pitcher aceptó ingresar al programa por uso abusivo de alcohol.

Se espera que no sea necesario colocar a más jugadores en la lista restringida por el resto de esta temporada de la MLB.