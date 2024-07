Hoy Shōta Imanaga fue presentado en el Juego de Estrellas de la MLB, consolidando su destacada temporada con los Chicago Cubs. El lanzador japonés ha tenido un impresionante desempeño en su primer año en las Grandes Ligas.

Imanaga firmó un contrato de cuatro años por 53 millones de dólares con los Cubs el 11 de enero de 2024, incluyendo una opción para un quinto año. Además, los Cubs pagaron 9.825 millones de dólares a los Bay Stars en forma de tarifa de liberación.

