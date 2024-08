El club 30-30 es impresionante, pero con solo seis miembros, el club 40-40 de las Grandes Ligas de Béisbol es mucho más exclusivo. Generalmente, la velocidad y el poder no suelen ir de la mano.

En 2023, Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, se convirtió en el único miembro de su propio club: el 40-70. Esto ocurrió después de estar cerca de ingresar al club 40-40 en 2019, cuando conectó 41 jonrones y se quedó a solo tres bases robadas con 37. Acuña, como otros 64 jugadores, es parte del club 30-30. Pero con solo seis miembros (incluyendo a Acuña), el club 40-40 de las Grandes Ligas de Béisbol es mucho más raro. Y considerando que tres de los cuatro primeros en lograrlo admitieron el uso de sustancias prohibidas (y no están en el Salón de la Fama), no es difícil adivinar quiénes son.

El Club 40-40 del Béisbol

40 HR, 40 SB – Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers (2024)

En 2024, Ohtani no pudo lanzar, pero esto le permitió enfocarse más en su ofensiva, especialmente en las bases. El dos veces MVP de la Liga Americana superó con creces su récord personal de 26 bases robadas, logrando su 40ª base y su 40º jonrón en el mismo juego el 23 de agosto. De hecho, el jonrón número 40 fue un grand slam con el que dejaron en el terreno a los Tampa Bay Rays en una victoria 7-3. (*Hasta el 23 de agosto).

41 HR, 73 SB – Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves (2023)

Acuña dominó la MLB en 2023, liderando en carreras anotadas (149), hits (217), porcentaje de embasado (.416) y bases robadas (73). También quedó quinto en las mayores con 41 jonrones. Así, Acuña se convirtió en el primer jugador en la historia en lograr 40-50, 40-60 y finalmente 40-70 el 27 de septiembre, cuando robó su segunda base del juego en la décima entrada contra los Chicago Cubs. Posteriormente, anotó la carrera ganadora con un sencillo de Ozzie Albies en la victoria 6-5.

46 HR, 41 SB – Alfonso Soriano, Washington Nationals (2006)

Después de quedar cerca en 2002 con los Yankees de Nueva York (39 jonrones y 41 bases robadas), Soriano entró al club 40-40 en 2006. Tras su traspaso de los Rangers de Texas a los Nacionales, conectó su máximo personal de 46 jonrones y logró su 40ª base robada a mediados de septiembre. Soriano tendía a buscar el jonrón, lo que resultó en 160 ponches, la cifra más alta de su carrera esa temporada. Pero al mismo tiempo, este poderoso bateador añadió una categoría más al club, con 40 dobles, convirtiéndose en el primer (y único) jugador en tener una temporada 40-40-40. Como dice el refrán, quien no arriesga, no gana.

42 HR, 46 SB – Alex Rodríguez, Seattle Mariners (1998)

En solo su tercera temporada completa en las mayores, Rodríguez tuvo un desempeño espectacular en 1998 con los Mariners, combinando 42 jonrones con 46 bases robadas. Aunque es conocido como un toletero, Rodríguez alcanzó los 40 jonrones después de las 40 bases robadas, logradas en una apretada victoria sobre los Orioles de Baltimore a principios de septiembre. Y aunque nunca volvió a superar las 30 bases robadas en una temporada, A-Rod superaría los 40 jonrones en siete ocasiones más a lo largo de su carrera. Se retiró con 696 cuadrangulares, ubicándose en el quinto lugar de la lista histórica.

42 HR, 40 SB – Barry Bonds, San Francisco Giants (1996)

En 1996, Barry Bonds se convirtió en el segundo miembro del club 40-40 con los Giants. Su padre, Bobby Bonds, estuvo a punto de unirse en 1973, pero terminó la temporada con 39 jonrones. El joven Bonds tuvo un año fenomenal en 1996, con 42 cuadrangulares, 129 carreras impulsadas y 151 bases por bolas. A diferencia de su padre, Barry logró robar su 40ª base en el último juego de la temporada contra los Rockies de Colorado. A lo largo de su carrera, Bonds iría perdiendo la velocidad que lo había definido anteriormente, emergiendo como el líder de jonrones en una temporada (72) y de todos los tiempos (762).

42 HR, 40 SB – Jose Canseco, Oakland Athletics (1988)

Antes de que Canseco se convirtiera en el primer jugador en la historia de la MLB en alcanzar la marca 40-40 en 1988, varios jugadores habían estado cerca en el pasado. Un año antes, Eric Davis, de los Cincinnati Reds, casi logró una temporada 40-50 (37 jonrones, 50 bases robadas). Pero con los A’s, Canseco fue pionero en el club 40-40, cimentando su lugar en la historia en un juego en el que logró dos robos y un cuadrangular. Finalmente, ganó el premio al MVP de la Liga Americana y ayudó a llevar a los A’s a la Serie Mundial ese mismo año.

Los Casos Más Cercanos al Club 40-40 del Béisbol

Cercanos al Club 40-40 (Excluyendo Repeticiones de Jugadores)

41 HR, 37 SB – Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves (2019)

39 HR, 40 SB – Matt Kemp, Los Angeles Dodgers (2011)

38 HR, 42 SB – Carlos Beltrán, Kansas City Royals/Houston Astros (2004)

39 HR, 40 SB – Vladimir Guerrero, Montreal Expos (2002)

35 HR, 35 SB – Shawn Green, Toronto Blue Jays (1998)

36 HR, 41 SB – Howard Johnson, New York Mets (1989)

39 HR, 36 SB – Darryl Strawberry, New York Mets (1987)

37 HR, 50 SB – Eric Davis, Cincinnati Reds (1987)

39 HR, 43 SB – Bobby Bonds, San Francisco Giants (1973)

36 HR, 40 SB – Willie Mays, New York Giants (1956)

39 HR, 37 SB – Ken Williams, St. Louis Cardinals (1922