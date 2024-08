Rafael Devers y la ironía de ser el “viejo” en los Medias Rojas En una reciente entrevista, Devers revela cómo sus compañeros de equipo, incluidos los novatos, se divierten llamándolo "viejo". Esta dinámica destaca la inesperada evolución de Devers desde un prometedor talento hasta uno de los líderes del equipo, en medio de una de las mejores temporadas de su carrera.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aunque apenas tiene 27 años, Rafael Devers, tercera base estrella de los Boston Red Sox, ha adoptado un inesperado rol de veterano en un equipo joven.

E talentoso tercera base ha visto su carrera en las Grandes Ligas avanzar a un ritmo vertiginoso. A sus años, Devers se encuentra en su octava temporada en la MLB, una cifra impresionante para un jugador que aún es relativamente joven en comparación con sus colegas. Sin embargo, en el vestuario de los Red Sox, Devers se ha convertido en una figura veterana, un rol que ha tomado por sorpresa, especialmente dado su edad.

En una entrevista reciente con Jeff Passan, el renombrado experto en MLB de ESPN, Devers compartió su perspectiva sobre ser el “viejo” del equipo. “Creo que el tiempo ha pasado muy rápido, muy rápido”, comentó Devers. “Pero gracias a Dios, me permitió jugar ocho temporadas y quiero seguir jugando más. A veces, me llaman veterano… Me siento ofendido y digo: ‘No, todavía soy demasiado joven para que me llamen veterano. Solo tengo 27 años; todavía soy joven’”.

El humor de Devers y su capacidad para tomar la etiqueta de “viejo” con ligereza reflejan una camaradería divertida en el vestuario. De hecho, el propio Devers reveló que su compañero de equipo, Ceddanne Rafaela, de 23 años, es quien más a menudo le hace esta broma. “Rafaela, Rafaela”, dijo Devers riéndose. “Siempre me dice: ‘Estás viejo’. ¿Cómo está, viejo?”

Esta interacción amistosa entre Devers y Rafaela subraya el ambiente positivo y la cohesión en el vestuario de los Red Sox. A pesar de su juventud, Devers ha asumido un papel de liderazgo en un equipo que cuenta con una mezcla de jugadores veteranos y novatos. Entre los nuevos rostros de los Red Sox se encuentran Wilyer Abreu y David Hamilton, ambos novatos, y Triston Casas, que está en su segunda temporada completa. Devers es también el único jugador restante del equipo que ganó la Serie Mundial en 2018, añadiendo un valor significativo tanto en términos de experiencia como de legado.

La Temporada 2024 de Rafael Devers

La temporada actual ha sido excepcional para Devers. Con un promedio de bateo de .293/.579/.952, 28 jonrones y 80 carreras impulsadas, Devers está viviendo una de sus mejores temporadas. Este desempeño estelar incluyó un récord notable al conectar jonrones en seis juegos consecutivos. Aunque las expectativas para los Red Sox en 2024 eran bajas, Devers ha jugado un papel crucial en mantener al equipo en la carrera por el comodín de la Liga Americana, estando a solo 4 1/2 juegos detrás de los Minnesota Twins y los Kansas City Royals.

El rol de Devers como el rostro de la franquicia es aún más crítico dado el prometedor grupo de jóvenes talentos y prospectos que están en camino a las Grandes Ligas. La presencia de Devers como líder, aunque a veces lo haga con una sonrisa sobre las bromas de su edad, es fundamental para guiar a estos jóvenes talentos y mantener el espíritu competitivo del equipo.

La transición de Rafael Devers de una joven promesa a un veterano respetado en el vestuario de los Red Sox ilustra cómo el tiempo puede pasar rápidamente en el béisbol profesional. A través de sus logros en el campo y su actitud positiva fuera de él, Devers continúa demostrando por qué es una pieza clave para el futuro de los Red Sox. Aunque puede que todavía se sienta un poco joven para ser llamado “viejo”, su rol como líder y su rendimiento en la temporada 2024 destacan su importancia en el equipo y su capacidad para adaptarse a nuevas responsabilidades con humor y profesionalismo.