¡Se va de San Diego! Yankees han intercambiado nombres con los Padres por Juan Soto Las conversaciones comerciales entre los Yankees y los Padres por Juan Soto reciben una importante actualización.

30/11/2023 · 11:27 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de los Yankees por un canje por Juan Soto se ha fortalecido a medida que intercambiaron nombres con los Padres sobre un posible acuerdo.

Los Yankees de Nueva York son un equipo que actualmente está atrapado en tierra de nadie y no va a ninguna parte rápidamente. No pueden decidir si son un equipo de bateadores poderosos de mayor edad que se ponchan demasiado o prospectos más jóvenes que no lo han logrado todo. Cada jugador tiene al menos una bandera roja evidente, incluido Aaron Judge si contamos la salud. Judge es la única verdadera superestrella del equipo y esto debe cambiar. El equipo necesita al menos un bateador más de élite indiscutible, y el jardinero de los Padres de San Diego, Juan Soto, marca esta casilla sin lugar a dudas.

Al parecer los Padres de San Diego cambiaran a Juan Soto, y los Yankees de Nueva York han sido uno de los equipos más comúnmente vinculados a un intercambio. Los Yankees ahora han llevado el interés comercial de Soto a otro nivel.

Nueva York y San Diego han intercambiado nombres en un posible acuerdo, a través de Andy Martino de SNY. Sin embargo, con las conversaciones en una etapa preliminar, ningún comercio es inminente.

Los Padres tienen un precio de venta alto, comprensiblemente alto, por Soto . Sin embargo, a punto de llegar a la agencia libre después de la temporada 2024, los equipos adquirentes pueden no estar dispuestos a renunciar a demasiado por el toletero. San Diego está mirando a los mejores prospectos/jugadores jóvenes de la MLB de Nueva York. Nueva York intentará convencerlos de llegar a un acuerdo que tenga sentido para ambas partes.

Los Yankees tienen el sistema agrícola necesario para realizar un intercambio. Nueva York actualmente tiene cinco prospectos dentro del top 100, a través de MLB Pipeline. Todo se reduce a quién están dispuestos a intercambiar los Yankees.

Incluso como alquiler por un año, adquirir a Soto sería de gran ayuda para que los Yankees regresen a los playoffs. La temporada pasada bateó .275 con 35 jonrones y 109 carreras impulsadas. Durante sus seis años de carrera en la MLB, Soto bateó .284 con 160 jonrones y 483 carreras impulsadas. Es cuatro veces Silver Slugger, tres veces al Juego de Estrellas y de la Serie Mundial.

Juan Soto es élite en embasarse y lo combina con un poder potente. Soto puede llegar a la base de muchas maneras diferentes. Batea para un promedio de bateo decente (especialmente dada esta era de promedios más bajos en todos los ámbitos) y ha demostrado la capacidad de batear para un promedio de élite cuando está en plena forma.

El ojo de bateo de Soto puede ser su mejor habilidad, lo cual es mucho decir dado el talento que es. Los Yankees necesitan desesperadamente crear más tráfico en las bases, y ésta es un área en la que Soto será de gran ayuda.

Con un promedio de bateo de .284 en su carrera , más boletos que ponches en su carrera y 160 jonrones en su carrera, Soto está en un ritmo de Salón de la Fama, un seguro casi seguro si continúa su trayectoria actual.

Soto se embasará consistentemente y hará avanzar a los corredores para este equipo de los Yankees.

Los Yankees presentan actualmente una ofensiva muy desequilibrada. Sus únicos bateadores zurdos son Anthony Rizzo, que viene de una grave lesión en la cabeza, Austin Wells, que necesitará más tiempo para demostrar su valía en las grandes ligas, y Jasson Domínguez, un bateador ambidiestro que sólo ha jugado ocho partidos profesionales y Recientemente se sometió a una cirugía Tommy John.

Soto aportaría equilibrio a la alineación y crearía un potente doblete con Aaron Judge.

Soto es joven y duradero

Podría decirse que los dos mayores defectos de esta plantilla de los Yankees (y ciertamente los más visibles) son la edad y la durabilidad. Giancarlo Stanton, DJ LeMahieu y Anthony Rizzo están en el lado equivocado de los 30, y si bien todavía es una superestrella en su mejor momento, incluso Judge está comenzando a alcanzar esa edad. Todos estos jugadores también se han enfrentado a importantes problemas de lesiones en los últimos años que les han hecho perder mucho tiempo y han afectado su rendimiento cuando estaban en el campo.

Juan Soto, que acaba de cumplir 25 años y con un historial de lesiones relativamente limpio, soluciona muchos de estos problemas. Representa un jugador talentoso y confiable que cumple varios requisitos para este equipo.

Los Yankees necesitan una superestrella lista para usar. Ha habido demasiados intercambios que han funcionado mal o firmas de agentes libres que han demostrado ser malas inversiones. Los Yankees definitivamente necesitan una adquisición para poder adquirir una estrella ofensiva clara.

Soto encajaría perfectamente junto a Aaron Judge. Los Yankees tienen una superestrella en Aaron Judge, y eso es más de lo que muchos equipos pueden decir. Sin embargo, para ser un verdadero contendiente necesitas al menos dos jugadores estrella. Actualmente es demasiado fácil para los equipos simplemente lanzarse alrededor de Judge. Si no hay nadie en base delante de él y no temes a los bateadores detrás de él, es muy fácil simplemente ponerlo en primera base.

Sin embargo, si Soto está bateando por delante de Judge y conecta un sencillo o da un boleto para llegar a primera base, será mucho más difícil poner a Judge también. eso se debe a que hacerlo obligaría a Soto a ponerse en posición de anotar.

Por el contrario, si Soto está bateando detrás de Judge, eso también le da protección a Judge porque ponerlo en primera base le permite a Soto hacer más daño con su poder. Judge corre bien para un tipo con su altura y peso, y podría anotar de manera confiable desde la primera base con una pelota golpeada en los huecos.

Soto tiene un buen poder y posiblemente podría conectar 40 o incluso 45 jonrones en una buena temporada, gracias a su swing puro con la mano izquierda, diseñado para el corto porche del jardín derecho del Yankee Stadium.

Un bateador de poder zurdo es clave para el éxito de los rosters de los Yankees. Un bateador de poder zurdo o ambidiestro ha sido un elemento clave en casi todos los equipos de los Yankees que han ganado campeonatos, y Soto cumpliría con este requisito. Junto con el potencial desarrollo de Wells y el continuo ascenso de The Martian después de su regreso de una lesión, los Yankees pasarán de ser un equipo altamente desequilibrado con demasiados bateadores derechos a una plantilla bien equilibrada que infundirá miedo en cualquier rival.

La conclusión es que Juan Soto encaja en este roster Yankee y satisface muchas de las necesidades del equipo. Los Yankees deberían negociar absolutamente de buena fe y hacer todo lo que esté a su alcance para lograr un intercambio por Soto de cara a la temporada 2024 de la MLB.

Después de perderse los playoffs la temporada pasada, los Yankees buscan remediar sus problemas rápidamente. Cambiar por Juan Soto sería suficiente como una poderosa curita. Si bien los Yankees están claramente interesados, ambas partes necesitan encontrar un acuerdo que funcione.