El Arsenal enfrenta una baja significativa en su plantilla: Bukayo Saka, una de sus figuras más determinantes, ha sufrido una lesión en el muslo que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta principios de abril. Con solo 23 años, el internacional inglés se ha consolidado como un referente en el ataque del equipo londinense y su ausencia supone un serio desafío para Mikel Arteta, quien deberá reestructurar su ofensiva sin una de sus principales armas.

El impacto de la lesión no solo afecta al Arsenal en términos tácticos, sino también en lo anímico. Saka es un futbolista que marca diferencias con su velocidad, regate y capacidad para generar peligro desde la banda derecha, convirtiéndose en un pilar indiscutible dentro del once titular.

Six goals ⚽️

Nine assists 🅰️

Bukayo Saka has had a big say in @Arsenal's attacking prowess so far this season! pic.twitter.com/wzdfoyigsR

— Premier League (@premierleague) November 26, 2024