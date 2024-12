Situación de canje de Nolan Arenado por los Cardenales es ‘complicada’

“Lo que sí sé sobre la situación es que se negó a renunciar a su cláusula de no intercambio el martes por ahora”, continuó Woo. “Esto no impedirá que las dos partes continúen las conversaciones, aunque no está claro en qué medida los Astros se alejarán de Arenado o si lo harán en absoluto. Todo lo que Nolan dijo fue: ‘No voy a Houston en este momento’, no es un no, es simplemente un no por el momento. La razón de eso es que todavía quiere ver cómo se afianza su mercado. Para mí, no se trataba necesariamente de que el equipo fuera una buena opción, sino de que el momento no fuera el adecuado”.

¿Cuál es el mercado de traspasos de Nolan Arenado?

Equipos como los Boston Red Sox, los New York Yankees, los Los Angeles Dodgers y, más recientemente, los Astros han estado vinculados con Arenado durante la temporada baja.

Sin embargo, al igual que lo que acaba de suceder con los Astros, Arenado tiene una cláusula de no cambio en su contrato con los Cardinals, y tiene la capacidad de vetar cualquier intercambio, lo que le permite básicamente elegir su próximo destino.

En base a eso, es poco probable que los Cardinals puedan obtener un beneficio significativo por Arenado. Lo máximo que podrían esperar es un prospecto de nivel medio y que el otro equipo asuma parte de su salario.

Si bien la ofensiva de Arenado ha decaído, sigue siendo un defensor de calibre Guante de Oro en la tercera base y podría ser una pieza valiosa para un equipo contendiente.