Tras la incertidumbre, figuras cubanas retoman su rumbo y se suman a la liga japonesa Los lanzadores Raidel Martínez y Liván Moinelo viajaron a Japón luego del Clásico Mundial y despejaron las dudas sobre su futuro profesional.

Los lanzadores cubanos Raidel Martínez y Liván Moinelo finalmente viajaron a Japón para integrarse a sus respectivos equipos en la Nippon Professional Baseball, poniendo fin a la incertidumbre generada tras su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ambos jugadores no se habían presentado a los entrenamientos primaverales luego de la eliminación de Cuba en el torneo disputado en Puerto Rico, lo que despertó versiones sobre posibles cambios de rumbo en sus carreras, incluyendo rumores de contratos en Grandes Ligas o incluso una eventual deserción.

Sin embargo, la situación quedó aclarada en las últimas horas: tanto Martínez como Moinelo permanecían en Cuba resolviendo cuestiones logísticas antes de emprender su viaje hacia Asia, donde mantienen vínculos contractuales vigentes.

Moinelo regresará a los Fukuoka SoftBank Hawks, organización en la que se consolidó como una de las principales figuras del pitcheo, mientras que Martínez se incorporará a los Yomiuri Giants, equipo con el que firmó un contrato de alto impacto recientemente.

El retraso en su retorno también estuvo vinculado a dificultades de transporte y limitaciones operativas en la isla, un contexto que afectó a varios jugadores cubanos tras el certamen internacional.

Con su llegada prevista entre miércoles y jueves, ambos lanzadores se sumarán a la preparación final de sus equipos de cara al inicio de la temporada 2026 en Japón, en un escenario donde vuelven a ser piezas clave.

De esta manera, se cierra un episodio que mantuvo en vilo al entorno del béisbol internacional y que confirma la continuidad de dos de los brazos más destacados de Cuba en el circuito asiático.