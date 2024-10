El béisbol, como muchos deportes, no solo se trata de estadísticas, jugadas o títulos. A veces, los momentos más significativos suceden fuera de los límites del campo de juego. Este fue el caso del jardinero de los Mets de Nueva York, Brandon Nimmo, quien, tras la victoria decisiva sobre los Filis de Filadelfia en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS), no pudo contener las lágrimas. No era solo la emoción de haber alcanzado la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) por primera vez en su carrera, sino el cúmulo de emociones tras la pérdida reciente de su abuela. Esta escena, conmovedora y humana, ha quedado grabada como uno de los momentos más especiales de esta postemporada.

A very emotional Brandon Nimmo is heading to the NLCS for the first time 🥹❤️ pic.twitter.com/ezmKrfuOiA

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 10, 2024