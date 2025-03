¿Vladimir Guerrero Jr. cerca de una renovación con Azulejos o rumbo a la agencia libre? El dilema contractual de Toronto y la postura del estelar dominicano.

La incertidumbre rodea el futuro de Vladimir Guerrero Jr. en Toronto. A pocos meses de la agencia libre, los Blue Jays aún no han logrado cerrar una extensión con su estrella, mientras el equipo se mantiene optimista sobre llegar a un acuerdo. Sin embargo, la negociación no ha sido sencilla y la posibilidad de que el dominicano pruebe el mercado sigue latente.

Un optimismo que sorprende

El presidente de los Blue Jays, Mark Shapiro, aseguró recientemente que la organización tiene confianza en firmar a Guerrero Jr. con un nuevo contrato a largo plazo. Sus declaraciones fueron inesperadas, especialmente porque hasta ahora no se ha concretado un acuerdo. Al ser consultado sobre estas palabras, Vladdy mostró una actitud tranquila, dejando la negociación en manos de sus agentes:

“Siempre me he sentido bien con todo esto. No voy a cerrar la puerta a nada, pero dejaré que mis agentes se encarguen de eso. Yo solo me enfoco en mi equipo y en mi juego.”

Estas palabras reflejan un Guerrero concentrado en su desempeño dentro del terreno de juego, sin distraerse con la presión de su futuro contractual.

El tiempo apremia: ¿Toronto podrá retenerlo?

Guerrero Jr. está en su último año de contrato con los Blue Jays y se convertirá en agente libre al finalizar la temporada 2025. Esto significa que, si Toronto no logra firmarlo en los próximos meses, el mercado podría abrirse para el toletero dominicano y desatar una intensa guerra de ofertas.

El equipo ya ha intentado asegurar su continuidad con una oferta de 500 millones de dólares, pero la propuesta incluía importantes pagos diferidos, lo que reducía su valor presente. Guerrero Jr., en cambio, busca recibir 500 millones en valor actual, sin ajustes financieros que disminuyan el impacto real del contrato.

A pesar de la aparente distancia entre ambas partes, algunos reportes indican que la diferencia en las cifras no es tan abismal, situándola entre 50 y 100 millones de dólares en un acuerdo de 14 años. Sin embargo, en un mercado donde cada vez más jugadores buscan contratos récord, el margen de negociación es clave.

¿Qué pasará si Vladdy llega a la agencia libre?

Si Guerrero Jr. y los Blue Jays no llegan a un acuerdo, el panorama para Toronto se complicará. En la agencia libre, equipos con mayor capacidad financiera podrían presentar ofertas irresistibles, similares a los contratos históricos de Shohei Ohtani o Juan Soto.

Además, el historial reciente de Toronto no favorece su posición. La franquicia ha estado indecisa sobre su dirección, incluso considerando la posibilidad de intercambiar a Guerrero en la fecha límite de 2024. Aunque finalmente optaron por mantenerlo, estas dudas generan incertidumbre sobre el compromiso a largo plazo del equipo con su jugador estrella.

Para los Blue Jays, perder a Guerrero Jr. significaría un golpe devastador. Su talento como bateador, combinado con su impacto mediático y liderazgo en el clubhouse, lo convierten en el rostro de la franquicia.

El veredicto: ¿Renovación o despedida?

Toronto tiene una oportunidad única de asegurar el futuro de uno de los jugadores más carismáticos y talentosos de la MLB. La pregunta clave es si estarán dispuestos a ofrecerle un contrato competitivo o si su indecisión terminará llevándolo al mercado de agentes libres.

Por ahora, el tiempo sigue corriendo y, aunque el optimismo reina en la directiva, la realidad es que sin un acuerdo sólido sobre la mesa, Vladimir Guerrero Jr. podría estar jugando su última temporada con los Blue Jays.