Walker Buehler mintió para participar en la Serie Mundial

“También le mentí a Mark. Mark me llamó y me dijo: ‘¿Qué diablos estás haciendo ahí abajo?’. Le dije: ‘Les dije que estaría aquí abajo’. Me preguntó: ‘¿Has lanzado?’. Le dije: ‘Sí, estoy bien’. No he tocado la pelota [desde el Juego 3]”, dijo Buehler con una sonrisa irónica en su rostro en una aparición en el podcast “On Base With Mookie Betts”, a través de Matthew Moreno de Dodger Blue.

Walker Buehler reveló nuevos detalles de su salvamento en el Juego 5 de la Serie Mundial, específicamente que le dijo una pequeña mentira a Mark Prior.

La buena noticia fue que los lanzamientos de calentamiento de Buehler en el bullpen fueron considerados lo suficientemente buenos para que pudiera tomar la pelota hacia la parte baja de la novena, y logró llevar a los Dodgers a casa.

“Me volví hacia [Brent Honeywell] y Joe [Kelly] y les pregunté: ‘¿Se veía crujiente?’. Me respondieron: ‘Ah, sí’. ¡Muy bien, vamos!”, agregó Buehler.

Buehler realmente arrasó; ponchó a dos de los bateadores que enfrentó, con su bola curva luciendo muy desagradable, y con los Dodgers necesitando solo tres outs, hizo el trabajo, incluso si fue necesaria una pequeña mentira para que eso sucediera.

¿Se quedará el héroe de la Serie Mundial, Walker Buehler, con los Dodgers?

Los Dodgers tienen que tomar algunas decisiones con respecto a su rotación abridora de cara a la temporada 2025. Tres de sus lanzadores abridores (Jack Flaherty, Walker Buehler y Clayton Kershaw) están actualmente en el mercado abierto y no está muy claro cuántos lanzadores abridores quieren tener en el roster considerando el hecho de que sufrieron muchas lesiones en 2024.

Buehler, por su parte, ha hecho lo suficiente para justificar un nuevo contrato con los Dodgers. En cuatro juegos de playoffs (tres como abridor), Buehler registró una efectividad de 3.60 en 15 entradas y 13 ponches.