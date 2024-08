En los últimos días, los New York Yankees han visto cómo las alergias a los guantes de bateo se convierten en un tema recurrente dentro del equipo. Después de que Alex Verdugo descubriera que sus problemas en las manos se debían a una reacción alérgica a los guantes Franklin, otro joven talento del equipo, Jasson Domínguez, reveló que ha enfrentado problemas similares desde 2019.

Durante una entrevista antes del juego del domingo, Domínguez compartió que ha lidiado con molestias en las manos durante varios años, algo que recuerda a las dificultades que enfrentó Verdugo. Un informe reciente sobre Verdugo reveló que sus guantes Franklin contenían cobalto y cromato, sustancias que resultaron ser las causantes de sus alergias. Además, un alergólogo de Manhattan sugirió que podría existir una conexión entre los tatuajes y los problemas en las manos, lo que generó preocupación en Domínguez.

Domínguez explicó que los únicos guantes que no le causan reacción alérgica son unos guantes blancos de Nike con el característico logo negro. Al ser llamado para participar en el MLB Little League World Series Classic en Williamsport, se aseguró de llevar estos guantes, temiendo que otros pudieran agravar una ampolla persistente en su mano.

Al enterarse de la posible relación entre los tatuajes y sus problemas, Domínguez manifestó que retrasaría cualquier plan de hacerse nuevos tatuajes. Además, mostró una herida en su mano derecha, explicando que la condición se había mantenido relativamente leve desde que comenzó a usar los guantes blancos de Nike tras su regreso a Triple-A a finales de julio, luego de recuperarse de una distensión en el oblicuo.

Sin embargo, Domínguez expresó su preocupación por el hecho de que Nike ya no fabrica ese modelo específico de guantes y que solo le queda un par.

“Es el único par con el que mis manos están bien, y Nike ya no fabrica este modelo”, comentó. “Este es el último par que tengo.”

Una solución innovadora para un problema persistente

A diferencia de Verdugo, quien maneja su incomodidad envolviendo sus manos en gasa y usando cinta en los dedos, Domínguez ha ideado un método único para aliviar sus molestias. El novato se coloca calcetines sobre las manos, cortando agujeros para los dedos, antes de ponerse los guantes de bateo. Esta solución inusual ha sido efectiva para reducir su malestar.

Aunque Verdugo recurrió a un alergólogo durante una racha de bajo rendimiento, Domínguez aún no ha consultado a uno. No obstante, ha visitado a varios médicos que creen que sus problemas en las manos podrían estar relacionados con los guantes de bateo. A pesar de ello, Domínguez ha minimizado la gravedad del problema, asegurando que no ha afectado su rendimiento en el plato.

Su confianza proviene de su rápido ascenso en el sistema de ligas menores de los Yankees y su impresionante desempeño durante sus primeros ocho juegos en la MLB el pasado septiembre, donde bateó para .258 con cuatro jonrones antes de sufrir una rotura del ligamento colateral cubital (UCL), lo que lo llevó a una cirugía Tommy John y retrasó su debut en la temporada 2024.

Al reflexionar sobre el dolor en las manos, Domínguez admitió que puede ser molesto, pero insistió en que no afecta su capacidad de batear. Continuó utilizando los mismos guantes blancos de Nike durante su exitosa etapa con los Yankees el otoño pasado.

Mientras que Domínguez prefiere los guantes Nike, Verdugo sigue siendo fiel a los Franklin, a pesar de su reacción alérgica al cobalto y cromato presentes en sus productos. Franklin, por su parte, está trabajando en un guante personalizado para Verdugo que elimine estos elementos problemáticos.

Desde 1983, Franklin ha sido el principal proveedor de guantes de bateo para jugadores de la MLB. Según John Ballas, director senior de operaciones de béisbol de Franklin, nunca antes habían tenido un jugador alérgico a sus guantes hasta el caso de Verdugo. Al enterarse de esto, Verdugo mencionó que Domínguez, prospecto de los Yankees, había estado lidiando con problemas similares en las manos.

La conexión entre Verdugo y Domínguez surgió durante los entrenamientos de primavera, poco después de que Verdugo fuera traspasado de los Red Sox a los Yankees en diciembre. Sus casilleros estaban cerca, lo que propició conversaciones que revelaron que ambos sufrían problemas en las manos, posiblemente vinculados a sus guantes de bateo.

Esta situación ha adquirido relevancia a medida que las carreras de estos dos jugadores podrían estar interconectadas. Domínguez, visto como un futuro titular, podría influir en la permanencia de Verdugo con los Yankees. Con Domínguez esperando asegurar un puesto en los jardines para la temporada 2025, es posible que los Yankees opten por no renovar el contrato de Verdugo cuando se convierta en agente libre.

El reciente llamado de Domínguez para el juego del domingo llevó a Verdugo a quedarse en el banco, aunque el mánager de los Yankees, Aaron Boone, había señalado que el tiempo de Domínguez con el equipo sería breve. Como se esperaba, Domínguez fue enviado de regreso a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre después del juego.

El Dr. Arthur Lubitz, un alergólogo familiarizado con la situación de Verdugo, sugirió que los problemas en las manos de los jugadores podrían deberse a una mezcla de factores, incluyendo la tinta en los guantes, los tatuajes y el sudor durante los juegos. Mencionó que estos síntomas podrían tratarse potencialmente con Dupixent, un medicamento biológico disponible desde 2017.

Al enterarse de este posible tratamiento, Domínguez expresó interés en aprender más sobre la inyección y considerarla como una solución potencial a sus problemas continuos en las manos.