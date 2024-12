Yankees superarán la oferta de contrato de Juan Soto de $550 millones

¿Cómo podrían pivotear los Yankees si Juan Soto se va?

No se sabe con certeza si los Yankees no podrán retener a Soto en el Bronx, pero parece que no será fácil incluso si lo hacen. Perderlo ante el rival de división, los Red Sox, sería un golpe al estómago. Los Yankees probablemente tendrían un presupuesto de alrededor de $70 millones en la nómina de 2025 para usar si Soto se va como agente libre, y hay algunos jugadores a los que podrían apuntar para armar un equipo contendiente.

En cuanto a los lanzadores abridores, Blake Snell ya no está disponible para los Dodgers de Los Ángeles, pero los Yankees podrían optar por Corbin Burnes o Max Fried. En cuanto a los jugadores ofensivos, hay bateadores como Alex Bregman o Willy Adames que podrían ocupar el lado izquierdo, mientras que Pete Alonso o Christian Walker podrían ocupar la primera base.

En el caso de que los Yankees pierdan a Soto, será interesante ver cómo la franquicia cambia de rumbo y utiliza el dinero que habían reservado para él.