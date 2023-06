Yankees y los 3 intercambios que podrían mejorar su situación actual El cuadro neoyorquino podría cambiar su rumbo haciendo uno o varios de estos 3 movimientos. Los 3 son factibles.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Yankees de Nueva York están en una situación bastante álgida en esta temporada 2023 de las Grandes Ligas. Jamás pensaron que les costaría tanto competir, pero lo cierto es que ahora mismo pelean férreamente por un cupo en los playoffs, a pesar de que ni siquiera hemos llegado al ecuador de la campaña. Varios han sido los inconvenientes que han tenido que afrontar, pero sin dudas los 2 más importantes son las recurrentes lesiones y los bajones en el rendimiento de varios de sus elementos.

Por esa razón, no es descabellado pensar que el elenco de la Gran Manzana esté buscando refuerzos para mejorar su presente. De hecho, varios son los nombres que han asociado los periodistas y analistas con la escuadra más ganadora en la historia del béisbol, pero sólo un puñado de estos son viables en la actualidad. Acá analizaremos 3 de los más plausibles.

Joc Pederson

Aunque su swing ha perdido un poco de poder, el hombre de los Gigantes de San Francisco es todavía un jardinero valioso. Además, tiene ese aroma de victoria que tanto encanta a los Mulos del Bronx, pues posee un par de anillos de Serie Mundial. Su promedio de bateo de .267 lo legitima, así como lo influyente que fue en la consecución de los títulos de los Dodgers (2020) y los Bravos (2021). El hecho de que se convertirá en agente libre en el 2024 hace que su canje sea factible para ambas partes.

Randal Grichuk

Con todo y que su nombre no es tan rimbombante, Grichuk es un guardabosques de fiar. Actualmente posee línea ofensiva de .294/.363/.418, pero juega para los débiles Rockies de Colorado, lo que no le permite lucir. Al igual que Pederson, será quedará en libertad al final de la campaña, por lo que bien podría convertirse en un objetivo interesante para los Bombarderos. Aparte, hay que añadir que jugó en los Azulejos de Toronto, por lo que la División Este de la Liga Americana no se le hará desconocida.

Scott Barlow

A pesar de que pocos se detienen a pensar en las carencias de pitcheo que puedan tener los Yankees, lo cierto del asunto es que también las tienen. En ese sentido, su mejor opción sería buscar a alguien como Barlow, un lanzador que milita en los Reales de Kansas City y que, aunque tiene contrato hasta el 2024, podría ser cambiado si se le ofrece un buen pacto a la escuadra de la corona. Sus números lo avalan para llegar a Nueva York, ya que su efectividad de 4.21 es un espejismo, puesto que entre 2021 y 2022 fue de 2.30.