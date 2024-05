Bandits|MenaRD defiende titulo Canadiense de SF6 El dominicano se consagra campeón de GOML por segundo año consecutivo

El 2024 ha sido un año de logros para MenaRD. Ganó el Red Bull Kumite NYC y Evo Japón, añadiendo más premios a su colección. Pero no solo alcanza nuevas cimas; también defiende las conquistadas. En su décima edición, Get On My Level X, un torneo Tier 3 de Esports en Canadá, lo coronó campeón por segundo año seguido.

El evento Get On My Level X brindó a los aficionados de los Esports de combate tres días llenos de emoción, con 18 juegos en competencia y más de 2,000 participantes. De ellos, 156 compitieron en Street Fighter 6 (SF6), pero solo un campeón se coronó victorioso.

Puras sonrisas en la gran final del torneo. Este torneo se destacó por la conexión con la comunidad, más que por la victoria o los premios. Los fanáticos de los juegos de pelea están en todas partes y MenaRD es famoso en cada lugar donde se juega Street Fighter 6. Con la confianza de sus últimas victorias, MenaRD arrasó en la competencia y ganó el primer lugar con facilidad. Aunque este torneo no tuvo mucho prestigio ni un gran premio, él tomó muy

en serio la misión de defender su título. En una época donde muchos lo consideran el mejor del

mundo, también es importante para él llegar a diferentes comunidades, participar en torneos

icónicos de antes y, sobre todo, defender sus títulos.