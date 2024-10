Bilibili Gaming y T1 se enfrentarán en la Gran Final del Worlds 2024 China contra Corea en otra emocionante final en donde T1 busca su 5ta copa mundial.

Las semifinales de este mundial fueron contundentes, empezando el primer día por el enfrentamiento entre Weibo Gaming y Bilibili Gaming en el que quedaron con un marcador 0-3 a favor de Bilibili Gaming siendo el primer equipo finalista, mientras que en el segundo día de esta etapa en el encuentro entre Gen.G y T1, el resultado fue de 1-3 a favor de T1, siendo el segundo equipo finalista del Worlds 2024.

Ahora todos los seguidores de League of Legends tienen una cita este sábado para poder ver al primer lugar de la League of Legends Pro League (LPL): Bilibili Gaming y al cuarto lugar de la League of Legends Champions Korea (LCK): T1 jugar al mejor de cinco (Bo5) y así disputarse el pase para ser el campeón mundial de este Worlds 2024. Esta Gran Final única e irrepetible tendrá lugar en la Arena O2, en Londres.

Las sorpresas continúan para los fans de toda Latinoamérica, ya que habrá Watch Parties preparadas por las comunidades en diferentes ciudades de LATAM para vivir la pasión de esta Gran Final en conjunto con otros seguidores, conoce aquí todos los detalles, actualizaciones y la lista de lugares confirmados. Mientras que también se contará con la Watch Party oficial que se realizará en Chile, si resides en ese país descubre toda la información en la guía que se encuentra disponible aquí para que puedas asistir.